iPhone 16 Pro成歷史上最強悍影像旗艦手機？支援4800萬像素攝影

據媒體報道，蘋果公司即將發布的iPhone 16 Pro系列手機在影像方面的升級非常顯著。



與上一代的iPhone 15 Pro相比，iPhone 16 Pro配備了4800萬像素主攝和f/1.78光圈。其中，iPhone 16 Pro的長焦鏡頭也升級為和iPhone 15 Pro Max同款的5倍潛望式鏡頭，取代了現有的3倍直立長焦鏡頭。這使得Pro系列的影像能力再次接近甚至超過Pro Max系列。

iPhone 16 Pro會在攝影效能上大為提升（微博）

除此之外，iPhone 16 Pro系列還增加了4800萬像素超廣角攝像頭，並具備和主攝相同的像素合併功能以及f/2.2大光圈。這一升級不僅能夠顯著提升暗光環境下的拍攝表現，還可以支持4800萬像素ProRaw攝影。

各種網上流傳的iPhone 16系列消息：

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值得注意的是，蘋果公司將首次推出全新的JPEG-XL圖像格式，並與HEIF、JPEG、HEIF Max、ProRaw和ProRAW Max並列支持。同時，該機型將增加獨立電容式拍照按鍵，在方便用戶一鍵打開相機的同時，也為第三方相機應用程序的使用提供了便利。

綜上所述，預計iPhone 16 Pro將成為蘋果歷史上最強悍的影像旗艦手機。新品將於今年9月正式亮相。

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