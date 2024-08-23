iPhone 16 Pro成歷史上最強悍影像旗艦手機？支援4800萬像素攝影
撰文：中關村在線
出版：更新：
據媒體報道，蘋果公司即將發布的iPhone 16 Pro系列手機在影像方面的升級非常顯著。
與上一代的iPhone 15 Pro相比，iPhone 16 Pro配備了4800萬像素主攝和f/1.78光圈。其中，iPhone 16 Pro的長焦鏡頭也升級為和iPhone 15 Pro Max同款的5倍潛望式鏡頭，取代了現有的3倍直立長焦鏡頭。這使得Pro系列的影像能力再次接近甚至超過Pro Max系列。
除此之外，iPhone 16 Pro系列還增加了4800萬像素超廣角攝像頭，並具備和主攝相同的像素合併功能以及f/2.2大光圈。這一升級不僅能夠顯著提升暗光環境下的拍攝表現，還可以支持4800萬像素ProRaw攝影。
各種網上流傳的iPhone 16系列消息：
+5
值得注意的是，蘋果公司將首次推出全新的JPEG-XL圖像格式，並與HEIF、JPEG、HEIF Max、ProRaw和ProRAW Max並列支持。同時，該機型將增加獨立電容式拍照按鍵，在方便用戶一鍵打開相機的同時，也為第三方相機應用程序的使用提供了便利。
綜上所述，預計iPhone 16 Pro將成為蘋果歷史上最強悍的影像旗艦手機。新品將於今年9月正式亮相。
延伸閲讀：還在猶豫買不買iPhone 16？外媒提出7大理由還是等iPhone 17吧（點擊連結看全文）
+15
Apple自研5G數據機晶片只是想省錢？ 為iPhone硬件佈局才是關鍵小米15 Ultra工程機曝光 2K微曲面屏幕搭載三星潛望式長焦鏡頭iQOO Neo10系列消息曝光 金屬中框設計6000mAh電池但沒有Pro版華為三摺疊機將正面挑戰iPhone 16 雙鉸鏈設計是「電子茅台」？疑似iPhone 16 Pro系列鏡頭零件流出 透露4種配色 有鈦金屬色？realme官宣突破充電技術 將推出320W超光速秒充 4分鐘就充滿電Google Pixel 9系列開啟AI新篇章 從6.3到8吋摺疊巨幕規格全曝光
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】