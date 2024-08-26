天寶集團 (1979) 純利升近29%　前景可進一步看好｜彭偉新

近年逐漸轉型成為創新型電源集團的天寶集團，是多元化智能電源解決方案的行業領先者，其主營業務為電源產品、充電器製造，以及儲電產品的產銷業務。過去幾年集團逐步完成全球生產佈局的規劃，並透過智能自動化生產，令到集團在2024年上半年，即使面對外圍不確定因素下，收入仍然可按年錄得5.6%增長至24.71億港元；毛利達到5.02億港元，按年大幅上升22.8%，股東應佔溢利同比上升28.6%見1.76億港元，是少數在市況不明朗下仍然交出亮麗成績表的公司。

集團能錄得如此強勁的盈利增長，主要是因為集團近年大力推動智能化改革及精簡架構，令到整體營運效能得到明顯改善。由於管理層一直在理財上保持較為審慎的政策，現金流維持在健康的水平，令集團得以保持長期穩定的派息政策。而在今次的中期業績公佈，集團建議的派發中期息5.2港仙，較2023年同期的2.8港仙增加，派息比率更進一步增加至30%水平。

集團所生產的產品成功抓緊了能源轉型的趨勢，當中儲能產品及汽車電子產品的銷量額增長強勁，以收益計算按年上升15.5%，業務佔比達到17%。管理層預見市場對新能源產品的需求將會持續上升，當中以儲能產品的需求增長會更快，將會投放資源發展更多儲能產品的應用，以迎合市場的快速增長，特別是近月集團收到新能源業務的訂單及查詢持續增加，相信該部份的業務可以在短期內成為集團業績高速增長的催化劑，並反映在下半年的業績表現。

另外，集團現時最大收益來源的工業電源產品，在部份客戶去庫存進展理想下，今年上半年客戶下單的態度已趨向審慎樂觀，令到工業電源產品的部份收益按年上升16.1%，佔集團總收益的40%。為了配合市場的發展，以及客戶的整體需求，集團的在工業電源產品的發展方向，將會以提升充電電流、加快充電速度、以及開拓更為多元化的產品組合，作為集團未來的研發重點。而且，隨著內地對光伏發電、數據中心，以及新能源汽車等產業的發展方向，未來對工業電源產品的需求將會進一步推動電源產業的增長加快。

為了令集團的產品可以符合不同市場客戶之需求，以及考慮到成本效益，集團已在全球多個地方進行生產佈局規劃。集團除了在內地包括廣東惠州及四川達州設有生產線外，更已匈牙利、越南及墨西哥設有生產基地，其中，設有智能控制器的生產線更已伸延至越南及墨西哥，在配置自動化設備後，配合人工智能元素，能達到高效能的生產效果。若果未來集團把具備人工智能元素的自動化設備擴展至其他生產基地，將會提升整體的生產效能。而惠州的智能製造工業園的各生產線會按計劃陸續搬至新廠房，屆時將會有更多空間進行自動代生產及智能化工生產的升級，讓惠州廠房的整體產能有更大增長的空間。

歐洲議會在2023年通過2035年後全面禁售新燃油及柴油汽車的法案後，各國已就「棄油轉電」定出時間表，集團為了應付低碳及零碳等市場目標，已計劃推出更多家用層面的產品，以配合市場上的實際需要，而且集團的合作客戶對清潔能源產品有更急切需求下，集團更能自主研發更多符合市場需要的產品，又或者與客戶進行合作研發，藉此可以在工業電源及儲能層面推出更多對應的產品，其中，集團更把能源消費結構轉為以使用更多清潔能源的產品上。

按以上幾個主要原因來看，電源產品行業在未來具備非常高的增長潛力，由於集團已具備研發及產能，以銜接整個行業的轉營，而隨著市場對高效兼且性能穩定的電源設備需求有顯著的需求增長，相信集團可以獲得更多原有客戶及新客戶的訂單，令到集團整體盈利能力繼續錄得持續的增長。市場利用6個財務模型計算出天寶集團今年的合理價為1.45港元，較上周五收市價1.22港元仍然有接近19%的上升空間，屬低風險的吸引回報，投資者可以在1.20港元買入，上望目標價1.45港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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