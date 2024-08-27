中國鋁業(2600)擬中期分紅　帶動股價見底回升｜彭偉新

中國鋁業 (2600) 於7月中曾發盈喜並預期半年利潤將會翻倍，最多更有機會賺73億元人民幣，管理層表示主要是受到集團能把握機會、提升運營率、並成功控制成本，令到集團的主要產品能實現高產穩產及優產，令到集團的經營業績大幅增加。市場在中國鋁業發出盈喜後，大都表示看好今年全年鋁價，並看好集團在下半年的整體前景。尤其是相信集團會受惠於第二季度的鋁價及氧化鋁價格上漲所帶來的利好因素，另外，集團在雲南省鋁產能得到恢復所帶來的銷量增加，推動集團在鋁產品及氧化鋁等業務的利潤提升。



集團在今年首季的盈利增長為70%下，配合半年盈喜，市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長將會超過50%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 3.3%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率稍高，而市賬率則為 1.18 倍，反映整體估值仍然算處於合理水平。中國鋁業上日以 4.93 港元收市，全日上升 0.20 港元或 4.23%。集團過去5年的平均Beta值為 2.07，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 6.25 港元，而最低位則曾見 3.11港元，股價於過去52周累計上升 31.39%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 4.93 港元計，中國鋁業的股價較 50 天線高出 0.66%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.27%，走勢未有出現偏高而觸發大幅回調的風險。

中國鋁業股價於過去52周累計上升 31.39%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數。（資料圖片））

市場仍然有對中國鋁業進行調研覆蓋的分析師共有13位，其目標價的平均值為6.19港元，較現價仍然有25%的上升潛力，至於利用14個財務模型所計算的合理值為6.35港元，上升潛力更達到29%。若按照中國鋁業在過去幾年的整體財務表現來看，其毛利、資本回報率、資產回報率及權益回報率均較同業及板塊為佳，而且普通股淨收益的增長亦是在同業及板塊中最佳表現，因此，相信會持續成為行業中的首選股份。

中國鋁業股價於今年1月曾跌至3.11港元的低位後開始反彈，並在持續回升下，股價曾一度升上最高位見6.25港元後形成見頂走勢，股價雖然一度作出反彈，不過未能破頂外，更再度下跌至低位見4.05港元水平，失守整個升浪總升幅的61.8%後，在天RSI由30以下水平回升下，破認股價見底，股價在近日持續反彈下，已成功收復之前失守的61.8%回調目標，更貼著保歷加通道頂部上行，預期有機會按之前回調幅度的61.8%作出反彈。投資者可以等股價在4.80港元才買入，上望5.40港元作反彈目標，至於股價若果失守8月1日高位4.55港元，則最好先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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