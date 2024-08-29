新意網全年賺9億元　籲科技園嚴懲違規分租數據中心行為

新意網（1686）公布截至今年6月底止全年業績，期內純利9.07億元，按年增長200萬元，末期息11.2仙。公司指出有意在現財年派發的股息，不會低於此絕對值的股息。



公司又指出，年內收入26.74億元，按年增加14%，EBITDA按年增加10%至16.77億元。

另一方面主席郭炳聯於業績公告內，再次談及科技園分租問題，認為科技園對違規的數據中心罰款金額微薄。

指科技園需對違規分租進行全面調查

新意網稱在 2023 年 12 月收到科技園的信函，當中表明他們已對有關事宜進行調查，並發現香港及國際數據中心公司， 例如 HKCOLO 及 NTT Com Asia Ltd，確實存在許多違規行為。即使一再敦促，科技園仍拒絕向公眾披露究竟採取了甚麼措施以糾正違規行為，以及是否已調查將軍澳創新園內所有潛在的違規情況。

報告提到，科技園直到最近才對 HKCOLO 發出傳訊令狀，卻沒有提供其他個案的詳情，例如 NTT 的違規個案，在 HKCOLO 的個案中，儘管違規事件已發生了超過10年，但科技園在申索中只要求 HKCOLO 支付最近六個月的額外費用，額外費用金額微薄，明顯未能反映 HKCOLO 過去超過 10 年的實際利潤。

公司又指出科技園需要公開對分租違規行為作出全面調查，並嚴懲違規者，並需要以完全透明方式公布糾正違規的措施，以確保措施有效，而非「門面工夫」。