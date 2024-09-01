積金局稱會檢討強積金制度不同範疇　向國際說好香港積金故事

積金局主席劉麥嘉軒在積金局年報中，以 「 強積金為民所有 為民所享 」 為題發表主席 報告簡介積金局的工作 。 劉麥嘉軒強調要把強積金制度建設成更好的退休儲蓄制度 ，為就業人士提供更佳保障 。



她表示 :「 在2023– 24 年 ，我們最重要的成果 ， 是 「 積金易 」平台項目取得重大進展。隨着『 積金易 』啟 用 ，首名受託人已於2024年6月把旗下計劃成員帳戶資料轉移至 平台 ， 其他受託人會按照其管理資產規模 『 先細後大 』 的原則 ， 隨後逐一加入平台，到2025年年底完成 。屆時所有強積金計劃成員都可以經一個通用的綜合電子平台處理強積金計劃的所有行政工作 ，既可提升運作效率 、減省行政成本 ，亦可為計劃成員和僱主提供簡便快捷的一站式用戶體驗。」

劉麥嘉軒指出 「積金易」推出後 ， 將驅動強積金收費下調 ，讓積金局踏出重要的一步，為計劃成員的強積金儲蓄增值 ， 令強積金制度邁進「數碼新世代」。

展望未來 ，積金局會繼續因應計劃成員的需要 ，檢討強積金制度不同範疇，並進行改革。積金局亦計劃在2026年主辦國際退休金監管機構組織周年大會及委員會會議 ，並與國際退休金監管機構組織及經濟合作與發展組織合辦私營退休金環球論壇 ，向國際說好「香港積金故事 」。