積金局擬容許強積金買A股房託　同步取消投資上限　研MPF全自由行

積金局計劃進一步擴闊強積金（MPF）可投資房地產或不動產投資信託基金（REITs）的範圍，容許強積金投資於上海及深圳證券交易所上市的REITs，並取消REITs的投資上限，預期兩項措施同步落實，意味屆時MPF投資於滬深交易所的REITs不設投資上限。



積金局計劃擴闊強積金可投資房地產或不動產投資信託基金（REITs）的範圍，容許強積金投資於上海及深圳證券交易所上市的REITs，並取消投資上限。

詳細名單及數目仍待兩地機構公佈

有本地媒體報道，積金局擬容許強積金買A股上市的REITs，至於符合資格的名單與數目，仍有待內地及香港監管機構作出正式公布，當REITs納入「滬深港通」的細節及時間表出台之後，積金局會盡快落實相關措施。

積金局主席劉麥嘉軒表示，仍然等待有關當局公布把REITs納入「滬深港通」的詳細安排及時間表，積金局會盡快落實措施。

她指出，該局工作目標是提升打工仔女的退休福祉，除了積極推動減費外，亦希望為計劃成員爭取更理想的投資回報。該局會不時檢討准許投資的項目，讓投資經理在風險可控前提下，能夠有更大彈性、多些資產選擇作合適的退休投資，爭取更理想的回報。

至3月尾房託投資僅佔0.4%

截至今年3月底，強積金投資於REITs的總額為47億元，佔MPF總資產值0.4%。根據積金局今年初進行的一項檢討，結果認為REITs具備提供穩定收入及發揮分散投資的作用，故建議擴大REITs的可投資範圍。

目前強積金可投資於核准交易所上市的REITs，在不同市場的規限不一，例如投資香港、英國、美國及澳洲的核准交易所上市的REITs，就沒有投資總上限規定，但新加坡、日本、加拿大、法國及荷蘭上市的REITs，則投資總額不得超過基金資產的10%。

此外劉麥嘉軒接受媒體訪問時指出，「強積金全自由行」正在探討中，有關方案亦要通過立法程序修訂法例，希望在明年5月1日﹑即取消強積金對沖安排生效後盡快落實。