油價短期上升壓力加大　利好中海油(0883)｜彭偉新

近期與油價相關的消息主要仍然是中東地區的政局仍然不穩定，伊朗與以色列之間的局面仍然緊張下，或會令到油價在短期內仍然維持在高位反覆，而且利比亞及伊拉克的石油產能雖然只短暫停止，但仍然對國際油價產生較明顯的影響，反映市場擔心油價出現上行的風險，似乎較下行的風險更大，特別是早前油價突然由高位回落，主要是擔心中國及美國兩個耗油大國的經濟放緩，會對整體石油需求一下子形成了非常負面的影響，不過，隨著近期美國經濟數據顯示美國並未有出現經濟衰退的跡象，油價已經開始回升。至於內地經濟近日亦見個別數據顯示疲弱的走勢，不過，由於內地奉行計劃經濟，即使出現短期的經濟收縮，中央政府仍然會以不同的方法繼續推動經濟增長，成為了繼續支持油價可以在每桶75美元至82美元之間徘徊。



由於中海洋石油的主要業績為上游業務，油價上升並處於高位的話，對於中海洋石油價帶來較大的正面作用。中海油剛公佈截至6月底止的半年業績，營業額為2,267億元人民幣，按年上升18.1%，而純利則有797.3億元人民幣，按年上升25%，而每股盈利達到1.68元人民幣，中期股息派74港元，創歷史同期新高。市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 15.4%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 2.7%，主要是因為基數較高所影響，令到集團的5 年年複合盈利增長由之前 29.67%，將會降至12.24%。

若果以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7 倍，較追蹤市盈率為高。中海油過去一年的派息比率為 43.8%，而集團今個財年已派發 1.44港元的追蹤年股息，相等於6.76 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 1.48 元人民幣，相等於 7 厘的預測股息率，只較過去5年平均股息率7.31 厘稍為低。

中海油上個交易日以 21.25 港元收市，全日上升 0.1 港元或 0.47%。集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 23.9 港元，而最低位則曾見 11.88港元，股價於過去52周累計上升 54.38%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 21.25 港元計，中國海洋石油的股價貼近50 天線水平，但現價亦較 200 天線高出 20.11%。反映整體股價仍然貼近股份的中期走勢發展。

中國海洋石油(00883)於今年4月12日至9月3日期間的資金流狀況。（圖1）

中海油的機構投資者持股比率為5.12%，並於今年4月11日至今年9月3日期間的股價共錄得9.76%的升幅，期間，共錄得22.44 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的22.32 億港元，而散戶則佔當中的0.06 億港元 (見圖1)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.2%；而最低則跌至-7.77%，而到9月3日當日則為1.93%，整體大戶投資者的買貨動力正在改善之中。

中海油股價由去年12月低位11.88港元見底後，便持續回升並形成了一浪高於一浪走勢，股價最高曾升上23.90港元後，便開始作出回調，股價近日持嬻回調下，最低曾跌至18.72港元後見底反彈，剛好失守整個前升浪總升幅的38.2%，股價近日反覆回升至保歷加通道頂部，雖然走勢受阻，不過，相信股價可以逐步收復所有的跌幅，投資者可以在21.00港元買入，上望前高位24港元，至於股價一旦再趺穿20港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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