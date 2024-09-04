01獨家｜大行出招谷按揭　恒生等三大行重啟回贈　滙豐推預先批核

本港樓市自撤辣後出現短暫小陽春後，近期又持續下滑中。不過，美國聯儲局減息在即，有望利好樓市，吸引銀行出招搶按揭客。《香港01》今早獨家報道，中銀香港本月已重啟現金回贈，額度介乎0.1至0.25%後，即有大行加入戰團。消息人士透露，恒生銀行日內也推出現金回贈，回贈額度介乎0.1至0.2%，主要針對400萬元以上的按保客人, 以及目標客群之一，即有穩定出糧記錄人士。



同時，消息人士又稱，渣打其實上月也已重啟現金回贈，按揭額度600萬以上可享有0.1至0.2%的回贈。至於龍頭行滙豐雖然目前未有重啟現金回贈，但亦已重新推出預先批核服務，即準買家入市前已可向該行申請按揭，待購買物業及正式簽約後，銀行便可直接批出按揭貸款。



有消息人士透露，恒生銀行日內也推出現金回贈，回贈額度達0.1至0.2%，主要針對400萬元以上的按保客人, 以及有意吸引的客戶群例如出糧客。

渣打上月已重啟現金回贈

目前大行中，以按揭市場一哥中銀香港重啟的現金回贈最為吸引，所有新買樓包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，能夠獲得0.1%現金回贈，200萬元以上有0.2%回贈，1,000萬元以上便能獲得最高0.25%回贈。消息人士表示，中銀香港按揭回贈比率按多種因素而定，貸款金額只是其中一項。

《香港01》在4月曾報道，滙豐將按揭現金回贈削減至零，而其他大行包括恒生及中銀香港，現金回贈也基本削減至零，渣打也有削減回贈至接近零，包括較小銀碼貸款額及二手樓，而800萬以上貸款額情況就會個別來處理。

消息人士表示，5月至其後時間，四大行現金回贈已全歸零，而中小行取態一向相對積極，5月以來仍有極少量回贈。

今日1個月拆息3.89厘已多日回落至低於4厘，屬15個月以來低水平。

王美鳳︰8月中起銀行已逐步改善按揭取態

中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，自8月中起銀行已逐步改善按揭取態，至今大部份銀行已回復如常按揭審批取態及步伐，也有銀行重展積極樓按取態。提高回贈吸引客戶反映銀行抱正面積極樓按取態，相信未有提供回贈的銀行會相繼跟隨。

市場預期美國9月中啟動減息步伐，港元拆息近期也逐步回落，今日1個月拆息3.89厘已多日回落至低於4厘，屬15個月以來低水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲減息在即，本港息口料將跟隨回調，加上日前多間銀行承諾加快按揭審批流程，增加市民入市信心，對樓按市場有正面支持。不過，他也提醒，現時各銀行不定時改變其按揭業務策略，其按揭息率及優惠回贈不一，建議客戶可貨比三家，選擇較多優惠的銀行承造按揭。