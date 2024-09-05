江蘇寧滬高速公路(0177)　仍然是收息之選｜彭偉新

近日港股進入回調局面，不單止增長型股份受到拖累而錄得較大的下跌幅度，就連一向防守型的公路股亦跟隨大市作出回調，除了因為內地經濟前景仍然存有較大的不確定性外，最重要的是市場上欠缺資金的支持，令到股份即使已達到非常吸引的估值，又或者已跌至息率升上7厘水平，亦未能即時吸引到資金的追捧，其中，江蘇寧滬高速公路便是其中的一員。



市場對江蘇寧滬高速公路今個財年的全年盈利預測會增長為 10.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 6.7%，增長回落主要是受到內地經濟增長放慢所拖累，尤其是市場預期今年內地的整體GDP增長會有機會放緩至不足5%，令到集團的 5 年年複合盈利增長率會由之前的 11.09%下降至 10.09%。雖然盈利增長稍為放緩，但整體仍然維持正增長，對於派發股息來說仍然是非常重要，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.4 倍，而市賬率則為 1 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.93 倍，企業價值對收入為 4.77 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 8.97 倍，數據上暫時未顯示估值有過高的情況。

市場對江蘇寧滬高速公路今個財年的全年盈利預測會增長為10.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長6.7%。（資料圖片）

江蘇寧滬高速公路過去5年的平均Beta值為 0.54，系統性風險低於大市，而且現金流仍然強勁。股價52周最高位曾見 8.61 港元，而最低位則曾見 6.65港元，過去52周累計上升 8.43%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價計算，江蘇寧滬高速公路的股價較 50 天線低 4.02%，另外，現價亦較 200 天線低 2.94%，暫時股價仍然處於較低水平。以現價計算，股價仍然低於分析師目標價平均值9.36港元近20%，另外，亦低於利用15個財務模型計算的合理價9.76港元超過22%，因此，江蘇寧滬高速公路的股價仍然屬於偏低的水平。

江蘇寧滬高速公路過去一年的派息比率為 53.6%，而集團上一個財年已派發 0.47人民幣 元的追蹤年股息，相等於 7.8 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.52 元人民幣，相等於 8.7 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 6.59 厘為高，會是對偏好高息投資者的必然選擇。

江蘇寧滬高速公路股價於6月26日再次升抵高位8.57港元後見頂，並一度跌返7月低位見7.28港元後回升，股價一度升上8.34港元後再度回落，上日股價已再跌返保歷加通道底部支持，而9天RSI未有失守30水平，因此，股價短期有望見底回升，尤其是預測股息率已升抵8.7厘水平，相信可以吸引資鎚捧。投資者可以在7.60港元水平買入，上望保歷加通道頂部8.40港元，至於股價一旦跌穿之前低位7.28港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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