同程旅行(0780)北水投資者重新吸納　配合股價反彈可轉勢｜彭偉新

同程旅行於8月20日公佈截至今年6月底的半年業績，營業額達到81.12億元人民幣，按年上升近48%，另外，半年純利為8.3億元人民幣，按年上升13%，每股盈利為0.37元人民幣，不派發中期股息。而期內經調整的溢利淨額為12.15億元人民幣，按年增長10.9%，至於經調整淨利潤率為15%，低於去年同期的20.1%。雖然整體利潤率未見到強勁的增長，但整體表現仍然能符合市場的預期，主要是因為集團的主要客戶集中在低線城市，內地宏觀經濟增長放緩對該等客戶群的影響較小。而市場預期集團今年全年盈利仍然會有機會錄得16%的增長，至於下一個財年則仍然預測可以增長23%，但由於增長幅度較之比較仍然屬於放緩，所以集團的5年年複合盈利增長率會不可避免地由之前的48.2%放緩至26%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19 倍，市場給予集團的預測市盈率為 12 倍，較追蹤市盈率為低。參考現時共有23位分析師對同程旅行的研究所定出的目標價，中位數為19.73港元，仍然高於現水平約3成，至於利用15個財務模型所計算出的合理價則為20.8港元，較現價有%的潛在上升空間。同程旅行於上個交易日以 15.50 港元收市，全日上升 0.44 港元或 2.92%，集團過去5年的平均Beta值為 0.57，系統性風險低於大市，相信即使未來港股走勢仍然較為偏弱，未必會對集團構成太大的壓力。過去52周股價最高位曾見 22.55 港元，而最低位則曾見 12.38港元，股價於過去52周累計下跌 14.07%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數。以現價計，同程旅行的股價較 50 天線只高出 6.22%，不過則較 200 天線低 11.59%，所以走勢上仍未有出現明顯的偏離技術支持。

參考現時共有23位分析師對同程旅行的研究所定出的目標價，中位數為19.73港元，仍然高於現水平約3成。（資料圖片）

至於技術走勢來說，股價於今年4月至5月期間多次升上22.50港元水平後均無功而回，其後股價在5月22日急跌後向下跌穿自去年12月開始形成的上升走勢底部後，股價持續下跌，並反覆跌穿去年12月11日低位13.12港元，最低更於8月中見12.38港元，形成了走勢一底低於一底，不過，由7月中開始，9天RSI則開始形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢，反映股價動力已開始得到改善，股價連番上升後，已經升破了20天線及50天線阻力，由於9天RSI已升破70，相信股價仍然可以進一步上升，並拉動20天線向上突破50天線，形成黃金交叉並支持股價作進一步的上升。若果按今年5月開始形成的跌浪總跌幅，以黃金比率61.8%作為反彈目標，股價更可以升上18.7港元水平。

投資者可以在15.20港元水平買入，股價短升近16.30港元或會稍有阻力，只要未有失守10天線，股價仍然可以繼續上升，並在向上突破16.30港元後，可以直指61.8%反彈目標水平18.70港元。至於止蝕位為10天線或跌穿14.50港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。