舒適堡結業｜被指做白武士　同行CEO致電記者否認︰原址重開好蠢

有38年歷史的連鎖健身集團「舒適堡」（PHYSICAL)宣布由即日起（6日）暫時全線結業，以待重整業務。公告指，新投資者承諾繼續為舒適堡的客戶，免費提供餘下所有健身卡、私人教練課程及美容療程服務。



舒適堡未有提及新投資者身份，亦未公佈與其他健身中心的協議，但有自稱舒適堡前員工向記者表示，舒適堡旗下部分門店將會與由另一間連鎖健身集團Square Fitness接手。《香港01》向Square Fitness查詢有關消息，獲回覆指，消息純屬「傳聞」，公司無意參與收購或合併，Square Fitness是獨立運作的健身中心。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(廖雁雄攝)

Square Fitness澄清無意接手舒適堡

Square Fitness CEO隨後亦親自致電記者，兩個品牌客群不同，Square Fitness專注高端客戶，舒適堡則是行大眾化路線，再者公司計劃拓展海外市場，暫時沒有計劃在港增設門店，又強調公司與舒適堡合作的機會是零，「就好似TVB冇理由接間亞視嚟做，而且佢都做唔掂，你再喺（舒適堡）原址重開喺好蠢嘅事，而家兵荒馬亂之下可能有不實謠言傳出。」

對於舒適堡突然宣告暫時結業，他表示，今早才得悉相關消息，感到十分驚訝，「其實都知道市道差，但都可以生存，你睇下咁多餐廳執笠，牛角生意都幾好，只能話大家經營手法唔同。」

Square Fitness向記者否認任「白武士」。﹙資料圖片﹚

拖欠員工強積金供款及附加費 共約300萬

舒適堡突關店，事前已有跡象。強積金管理局日前表示，舒適堡未為約740名員工繳交今年6月及7月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約300萬元。成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

《香港01》日前亦報道，荔枝角曼克頓山一伙兩房單位最新以890萬元沽出，呎價16,543元。據悉，單位由舒適堡創辦人陸毅強夫婦持有。夫婦二人早年買入屋苑多伙單位，近月持續沽貨，至今至少沽出3伙單位，套現2,685萬元。