銀色債券｜新一批債券據報最快明日公佈發售詳情　保底息料近4厘

新一批零售銀色債券快將開售，有本地媒體引述消息稱，政府最快明日（10日）舉行發布會，公布新一批銀債的發售詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。惟發布日期或會有變，故以官方公布為準。至於市場最關心的保底息，去年曾高達5厘，分析認為新一批貼近4厘便可收貨。



上周也有媒體引述消息稱，擔任銀債的安排行近日已通知配售行，本周內回覆簽署參與銷售文件。據悉，暫定於9月20日起接受認購，保證年息率將以貼近但略低於4厘水平定位，惟最終安排仍可能有變，一切以官方公布為準。

若計劃推展順利，政府將於短期內公布發行詳情。銀債供年滿60歲的本港市民認購，是次為政府自2016年以來發行的第九批銀債。按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至本月底。

銀債供60歲以上人士認購

自銀債面世以來，都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債，供年滿60歲人士認購。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。