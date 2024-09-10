金管局「號召」下　業界指銀行按揭態度轉積極　惟提醒非放寬門檻

銀行近月被指「落雨收遮」，上車客尤關注按揭審批態度。有見及此，在金管局「加持下」，各大銀行承諾兩周內通知按揭審批結果，「認投」銀行已由6間增加至14家。



而事實上，隨著美國減息漸近，加上臨近年尾「衝業績」，銀行近期在按揭業務方面已積極，《香港01》日前獨家報道，四大行分別重啟現金回贈及預先批核。而據《香港01》了解，銀行亦同時積極改善按揭審批時間，表示會準備充足資源履行承諾，並推動數碼化流程。不過，有業內人士則提醒，這不等同銀行放寬按揭審批準則，又或是降低風險管理門檻。



銀行近期在按揭業務方面已積極，不過，有業內人士則提醒，這不等同銀行放寬按揭審批準則或是降低風險管理門檻。（資料圖片）

6宗金管局接獲按揭個案 已獲銀行批貸款

上月經民聯連同八大地產代理業界早前與金管局會面，為中小企融資困難發聲，林健鋒更激動落淚，成為一時熱話。而事實上，由於高息環境持續，除了中小企面臨融資困難，其實個人按揭信貸也有收緊現象。

金管局日前已收到由地產代理商會轉介的10宗物業按揭相關的個案，並已與相關銀行完成有關跟進工作。這些個案中有6宗是與銀行執行客戶要求或銀行與客戶溝通有關，有關個案在考慮補充資料後已獲得銀行批出貸款。另外4宗則是因為銀行需要維持一貫有效的風險管理而未能完全滿足客戶的貸款要求。

有業內人士分析認為，自今年初以來，由於高息環境持續，美國減息時機的預期也一再延遲及降溫，令銀行對按揭審批態度趨緊，相較去年也屬於高息環境，但有減息預期及通關效應，銀行相對沒有今年般「手緊」。對於一些較高風險的申請，例如高樓齡及年紀較大申請者，審批會較嚴謹，也未必會優先處理，並會要求額外文件，故審批時間也會偏長，導致可能會長達1至2個月才有審批結果。

金管局日前已收到由地產代理商會轉介的10宗物業按揭相關的個案，有6 宗是與銀行執行客戶要求或銀行與客戶溝通有關。

業界指銀行有積極改善情況

面對中小企被銀行call loan及按揭收緊的「指責」，金管局與銀行公會上月已成立中小企融資專責小組處理相關事宜，並同三間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀香港），及東亞、恒生及工銀亞洲共6家銀行，承諾會致力於客戶交齊所有必需文件後的兩周內，回覆客戶審批結果，這6家銀行在按揭貸款市佔率逾八成。

中小企融資專責小組日前並已召開首次會議，金管局表示，與會銀行承諾於收齊申請文件後會在14日內通知客戶貸款的審批結果，提升住宅物業按揭貸款審批流程的透明度、效率及客戶體驗，讓客戶有時間作出合適安排。與會的14家銀行除了上述6家銀行外，還有建銀亞洲、交通銀行（香港）、信銀國際、花旗銀行、大新銀行、星展銀行（香港）、華僑銀行（香港）及PAO Bank共8家銀行。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，自8月23日金管局與銀行承諾可2周內通知按揭審批結果以來，據了解，銀行方面都有積極去改善情況，前線員工收到客戶按揭申請，目前都會第一時間盡快去收齊文件， 也會要求客戶提前交多文件，有銀行甚至可以快至一周就批出按揭。而高成數按保申請方面，按保公司也有協調，與銀行一起確保盡量達到2周目標。

潘達恒表示，近期銀行對於高樓齡按揭申請態度已有好轉，包括在回覆客戶時間上已有所加快，故此即使是拒絕批核，也能令客戶在時間上有所預算。（黃寶瑩攝）

高樓齡按揭申請 銀行加快回覆

其中，香港地產代理總商會潘達恒表示，對於高樓齡按揭申請，早前有收到有個案，為向銀行申請樓齡達50年的物業申請按揭，惟銀行對於申請處理態度不積極，拖延約1個月才回覆拒絕批出按揭，令申請人失去預算。不過，近期銀行對於高樓齡按揭申請態度已有好轉，包括在回覆客戶時間上已有所加快，故此即使是拒絕批核，也能令客戶在時間上有所預算。

潘達恒透露，在高息環境下，銀行甚至會明言有「內部原因」而拒絕按揭申請，估計在資金成本高企考慮下，會傾向挑選較低風險的優質客戶或者申請。他也曾收到個案屬於正常物業按揭申請，申請人從事建築業，收入不算低，每月有約2至3萬，但由於開工量不同而會有所波動，銀行在收到申請文件後，拖延了1個月半月，才以申請人收入不穩定作為理由，而拒絕批出按揭貸款。