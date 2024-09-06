金管局：中小企融資專責小組收逾70宗查詢及個案　涉及融資及按揭

早前有傳中小企被銀行call loan及按揭收緊，金管局與銀行公會成立中小企融資專責小組處理相關事宜，首次會議據悉在昨日召開。金管局表示，自該小組成立以來，金管局和銀行從多個渠道收到合共70多宗來自不同行業的查詢及個案。



需跟進個案中約七成涉及中小企融資 三成為按揭貸款

當中超過兩成個案是中小企貸款及按揭相關的一般查詢及意見反映。查詢者收到金管局提供的資訊後，並沒有尋求進一步協助。其餘需要跟進的個案中，有約七成涉及中小企融資，三成涉及物業按揭貸款。

在需要跟進的個案中，大約六成屬於銀行處理客戶融資和貸款申請時出現的執行問題，例如銀行與客戶溝通時不夠清晰或未有適切處理客戶和準客戶的要求及意見，和貸款審批時間過長等。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

約六成跟進個案為銀行執行問題包括審批時間過長

餘下近四成的跟進個案則屬於客戶期望與銀行在審慎風險管理原則下可以提供的安排之間的落差。例如，申請人的信貸條件（例如已經持續拖欠還款）或有關物業狀況（例如業權問題）未能符合銀行風險管理措施的要求，而銀行需要維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障，因此銀行未能按照客戶意願批出貸款或提供寬免措施。

金管局亦提醒銀行須提高透明度，向客戶解釋清楚其貸款決定。金管局亦已要求銀行以包容的態度與客戶溝通，公平待客，為客戶作出具透明度、合理及高效率的業務安排。金管局和銀行業會適時提供中小企貸款及按揭相關資訊，並繼續與工商界更緊密溝通，盡量減少融資申請在執行及期望方面的落差。

金管局指，於8月29日收到由地產代理商會轉介的10宗物業按揭相關的個案。﹙資料圖片﹚

由地產代理商會轉介了10宗物業按揭相關個案

另外，金管局於8月29日收到由地產代理商會轉介的10宗物業按揭相關的個案，並已與相關銀行完成有關跟進工作。個案中有6 宗是與銀行執行客戶要求或銀行與客戶溝通有關，有關個案在考慮補充資料後已獲得銀行批出貸款。另外4宗則是因為銀行需要維持一貫有效的風險管理而未能完全滿足客戶的貸款要求。

中小企融資專責小組昨日舉行了首次會議。會議由金管局副總裁阮國恒和香港銀行公會主席林慧虹共同主持，與會代表來自金管局、香港銀行公會和14家活躍於中小企貸款的銀行。是次會議討論了中小企貸款和物業按揭貸款相關事項，包括個別中小企或市民遇到融資困難的個案中的共通情況、工商界反映的意見，以及如何進一步加強銀行和工商業界的溝通。

中小企融資專責小組昨已開首次會議

會議討論重點包括支持中小企措施，與會銀行表明會確保持續和貫徹執行早前推出的九項支持中小企措施，繼續為中小企持續發展提供所需融資及支持。在風險胃納方面，與會銀行表明沒有改變對中小企融資的風險胃納，亦沒有改變信貸審批準則。同時，也有討論包容和公平待客。

在人手及資源方面，與會銀行承諾安排足夠人手及資源，在一般情況下，銀行會爭取在一個月內完成處理「信貸審批覆核安排」的個案和回覆客戶，過程中以包容態度與客戶保持溝通。住宅物業按揭貸款審批流程方面，與會銀行承諾於收齊申請文件後會在14日內通知客戶貸款的審批結果，提升住宅物業按揭貸款審批流程的透明度、效率及客戶體驗，讓客戶有時間作出合適安排。

金管局亦提醒銀行須提高透明度，向客戶解釋清楚其貸款決定。﹙資料圖片﹚

會議討論包容和公平待客

小組認同銀行需要維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障。因此，如有個別貸款在提供寬限或重組後拖欠情況仍沒有改善，銀行亦無可避免地需要適當處理，但會確保以包容的態度與客戶溝通。

小組亦討論如何進一步推動銀行支持中小企發展和升級轉型。就此，金管局和銀行業將繼續與工商界更緊密溝通，並在未來兩個月舉辦相關研討會及其他活動，協助中小企善用數據和科技以助提升生產力。有關活動詳情將會適時公布。