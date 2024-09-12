彭博﹕Circle K母企擬加價再購日本7-Eleven母公司　冀說服對方

Circle K母公司Alimentation Couche-Tard Inc.（ACT）早前向日本7-Eleven母企Seven & i提出收購，惟後者指出作價過低而拒絕。據外電報道ACT有意提商收購作價，冀爭取說服對方。



據《彭博》報道，正在討論改進其對Seven & i Holdings Co. 的收購方案，爭取說服這家日本便利店運營商接受磋商。據稱，Alimentation Couche-Tard一直在研究提高潛在收購價格的空間有多大。

報道引述消息指，要想讓Seven & i願意談判，出價必須大幅超過最初提出的每股14.86美元。

Circle K目前覆蓋全球31個國家及地區，開設約16,700間分店。（資料圖片）

ACT原來出價390億美元

上周，當Seven & i拒絕Alimentation Couche-Tard提出的390億美元收購方案時，這家日本公司在一封信中表示，願意就承認其價值並能解決反競爭問題的方案進行「真誠的討論」。

Alimentation Couche-Tard的代表重申了之前的聲明，即他們非常有信心通過合作討論為Seven & i股東創造更多價值，但拒絕發表進一步評論。