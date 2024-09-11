路透﹕日本7-Eleven母企獲美FTC通知　或就Circle K母企提購調查

日本便利店7-Eleven母公司Seven & i早前獲得Circle K母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）提出收購，最終Seven & i認為對方出價太低而拒絕收購，其後ACT發聲明指出希望繼續與對方進行談判。監管機構亦關注有關交易，據外電引述消息指出，美國聯邦貿易委員會（FTC）已通知Seven & i，可能就有關潛在交易進行調查。



報道指，FTC已要求Seven & i保留所有相關文件以供審查，因FTC擔心公司會在反壟斷調查前銷毀與潛在合併相關的文件。目前還沒有正式的調查通知。

監管機構對此潛在交易相當關注，此前日本《共同社》亦有報道，指出Seven & i受「日本外國交易及貿易法」管轄。有關法例管理針對日本公司的外國投資，以防洩漏可能被轉用為軍事目的的技術。若從事航空﹑網絡安全或基礎設施等指定行業的境內上市公司及其子公司，若外國投資者擬收購1%或以上股權，必須通知政府。

雖然Seven & i的核心業務為便利商業，並非指定行業，但財務省已將相關規模應用於該公司。Seven & i旗下擁有多間公司，其中控股公司旗下有零售﹑房地產﹑金融﹑畜牧業﹑石油產品銷售及安全服務等行業公司股份。若日本政府認為收購導致經濟安全問題，則可以阻止有關交易。

Circle K目前覆蓋全球31個國家及地區，開設約16,700間分店。（資料圖片）

稱ACT出價低而拒絕提購

Seven & i上周拒絕ATD的收購提議，認為出價過低，且有監管風險。Seven & i透露，Alimentation Couche-Tard提出以每股14.86美元價格收購 Seven & i的所有已發行股票。雖然被拒，不過Alimentation Couche-Tard仍表示希望共同努力達成「友好」收購協議。