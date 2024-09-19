WeLab夥Lightnet組財團　申請泰國數字銀行牌照

本港虛擬銀行WeLab母企WeLab宣布，和泰國金融科技巨擘Lighthub Asset合組財團，並已向泰國中央銀行（泰國央行）提交數字銀行牌照申請，預計申請結果將在2025年上半年公布。



該財團旨在重塑泰國的銀行服務，提供以人工智能驅動的智慧體驗，賦能泰國金融業的未來發展。結合兩間公司的金融科技專業知識、成功經驗和隨時準備就緒的服務，期望為泰國銀行業帶來創新的解決方案。

能觸及4,600萬名泰國用戶

Lighthub Asset是一間泰國金融科技巨擘，由謝展（Chatchaval Jiaravanon）和Lightnet Group共同創立。它擁有多元化的商業生態圈，覆蓋農業、餐飲和電子商務等各個領域，觸及4,600萬名泰國用戶日常生活的不同層面。 Lighthub Asset與其戰略夥伴合作，擁有15萬個服務渠道的强大本地網絡。

謝展是是AEON Thana Sinsap和Finansia Syrus的共同創始人。他在泰國金融行業和國際領域擁有超過30年的豐富經驗，包括全球知名媒體《財富》雜誌的股東。Lightnet Group獲得了泰國央行以及其他四家亞洲和歐洲央行的牌照許可，每年處理超過100億美元的資金。 其利用人工智能和區塊鏈科技，在150個國家提供全球支付解決方案，包括跨境匯款、電子錢包和多幣種數字銀行賬戶。該公司得到了UOB Venture Management、Seven Bank、韓華投資證券、Uni-President和Raffles Family Office等著名戰略投資者的支持。

財團期望推動泰國的普惠金融，為大眾提供本地化的數字銀行服務，特別是無法取得充分銀行服務的族群。同時，財團亦為收入不穩定和沒有得到充足金融服務的多工創業者和中小微企（MSME）提供切合其需要的金融服務。現時在財團生態圈內的4,600萬用戶，大多數都屬於這些對數字銀行服務有需求的族群。

龍沛智（圖中）表示期待Welab有機會在亞洲建立第三家數字銀行。

期望為泰國建立一間創新的數字銀行

財團旨在為得不到充分服務的族群提供簡單直接的金融產品，由獲得信貸和使用先進的人工智能規劃財務工具作為起點。 隨著時間的推移，重點逐步轉移至協助個人和中小微企，透過訂制化的解決方案持續地增值財富，實現長期的財務獨立和穩定。

同時，財團將利用其金融科技專業知識和經驗，包括人工智能、大數據分析、邊緣計算和信貸風險科技，期望為泰國建立一間創新的數字銀行。財團又計劃運用科技連接强大的端到端金融供應鏈，降低交易成本，並令不同金融網絡和銀行基礎設施的整合和交互操作變得更簡單輕鬆。

財團顧問、泰國央行前行長Chatu Mongol Sonakul表示，對泰國央行邀請新加入者進入市場表示歡迎，此舉有助促進本地金融界的創新和競爭，相信財團的新數字銀行將帶來新的想法和創新解決方案，推動普惠金融，並為泰國的金融格局注入多樣性。

WeLab 創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，期待著有機會在亞洲建立第三家數字銀行，並使其成為泰國領先的數字銀行。公司致力於開放競爭和建立互聯性，歡迎與各個生態圈合作，熱衷於將科技和銀行無縫融入日常生活，期待為泰國經濟發揮貢獻。