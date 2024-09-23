瑞士傳媒指監管機構擬調查瑞信危機爆發前　風險管理是否足夠

瑞士信貸（瑞信）於去年3月發生流動性不足等問題。受瑞士監管機構主導下，遭到同業瑞銀以換股方式併入。事隔逾18個月後，瑞士監管當局擬就瑞信在發生危機前，有否作出足夠的危機管理進行調查。



瑞士媒體《SonntagsZeitung》報道，瑞士金融監管部門FINMA，將調查瑞信去年3月被瑞銀吞併前15個月、處理危機的過程是否恰當。

根據報道，FINMA已聘請律師行Wenger Plattner，協助質詢瑞信多名前僱員與現任僱員，以評估瑞信在事發前的風險管控措施有否問題、瑞信流動性何時出現問題，以及銀行管理層有否疏忽等。

瑞信：圖為2022年11月29日，鏡頭下位於瑞士伯恩（Bern）一間瑞信分行。（Reuters）

去年9月已傳出調查瑞信危機

報道引述消息人士稱，FINMA早於去年9月便發出秘密指令，要徹查瑞信危機，包括有沒有官員失職。

FINMA、瑞士財政部及瑞士央行未有回應傳媒查詢。Wenger Plattner及瑞銀拒評上述消息。