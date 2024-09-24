StartmeupHK創業節下月開鑼　料吸全球逾1.2萬名參與者

2024年度StartmeupHK創業節，將於10月21至25日在港舉辦，今年主題為「未來無限」，預計吸引來自全球超過1.2萬名初創企業家、投資者等參與。今屆活動將舉辦5個主要活動及連串社群活動，形式包括研討會、創投比賽、展覽等，預計將邀請超過600名講者，並進行多達800個場次的商業配對。



今屆創業節包含的主題有人工智能、第三代互聯網（web3)、遊戲化金融（ GameFi )、健康科技、綠色科技等。主要活動的主辦單位包括阿里巴巴（9988）旗下創業者基金以及新世界發展（0017）等。



劉凱旋發言時指，香港具備完善的培養初創企業的網絡。（資料圖片）

港2023年初創企業數創新高 今年全球路演推廣

投資推廣署署長劉凱旋指出，根據該署對於初創企業的調查數據，香港2023年共有4,257間初創企業，合計僱用員工數超過1.6萬人，雙雙創下歷史新高。此外，有26%的本港初創企業的創辦人並非本地人，反映香港的國際影響力，也反映出香港初創生態圈的韌性和吸引力。

其續指，香港具備完善的培養初創企業的網絡，包括經驗豐富的天使投資人、創投機構以及企業家社群，擁有簡單稅制和低稅率以及豐富的融資渠道。此外，其還具備來自內地的龐大商機，足以支援初創企業以港作為據點，再進軍大灣區以及亞洲的其他市場。

投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示，今年的StartmeupHK創業節將比以往發揮更大影響力，初創企業團隊亦正在偷敦和上海等多個城市，進行全球路演活動以宣傳香港的優势。