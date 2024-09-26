新世界地震｜全年蝕197億元　不派息　持續業務核心經營溢利69億

新世界（0017）公布截至今年6月底止全年業績，期內持續業務核心經營溢利為68.98億元，按年下跌18%，來自持續經營業務股東應佔虧損為118.07億元，不派末期息。



公司又指出年內虧損196.8億元，2022至2023年度盈利5.5億元。公司又指出年內轉盈為虧，因其他虧損49.8億元，投資物業公平值變動虧損升至31億元，財務費用增至55億元，但轉入投資物業投益逾22億元抵銷部份影響。

（蔡偉南攝）

新世界指，截至6月底止可動用資金合共約463億元，包括現金及銀行結餘約280億元及可動用的銀行貸款約183億元。集團已與現存的借貸人再融資 75.84億元銀行貸款，及新造銀行貸款達約23.26億元。集團指，一直積極與現有借貸人以合理的費用就現存的尤其於一年內到期之銀行借貸進行磋商。按集團過往和銀行的關係及其成功再融資貸款的經驗及遵守銀行規定，公司管理層相信有能力對將到期銀行貸款再融資，以及按需要取得新的銀行信貸額。

集團去年度香港物業發展收入24.12億元，分部業績4.99億元，物業銷售貢獻主要來自住宅項目傲瀧及名鑄，及位於荔枝角道888號的甲級寫字樓項目。於香港應佔物業合同銷售為約15.09億元。於6月底止，集團在香港的待售住宅單位合共2,039個，其中銷售團隊主理的項目住宅單位佔545個。集團香港未入帳的應佔物業合約銷售收入中，111.94億元將於2025及2026財政年度入帳，預計2025及2026財政年度入帳的主要項目包括柏傲莊三期、傲瀧、天瀧及泰峯