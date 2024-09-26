渣打料內地將推出更全面政策刺激經濟　不排除人行再減息20個基點

中共中央舉行政治局會議，並提出要增推措施以推動經濟增長達標。渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出從時間點到內容，今次會議皆超出預期，又指出政治局在恒常周期舉行有關經濟的會議，並突出及著重於扶持措施，反映出全方位的經濟扶持政策正在籌劃。



劉潔又指出今次會議特別提及下調存款準備金率（RRR）﹑實施有力減息均是首次在政治局會議上提及，同時亦提及財政政策，或反映出內地或會在今年底加大財政赤字，以更大力度推動經濟增長。這屬於全面改變政策立場，從上半年保持匯率穩定，在下半年則轉變為推動經濟復蘇。

劉潔預期額外的支持經濟增長措施將會在短期內公布，將有助維持現時對內地資產風險胃納增加的走勢，並且可以加快讓內地經濟及通脹走出谷底。

談及人民幣匯價時，劉潔預期隨著海外投資者對內地資產興趣增加，預料人民幣兌美元將再次升穿7算，而出口商結匯將會進一步推動人民幣強勢，預料人民幣將升至6.9至6.95水平。由於尚布不少不確定因素，包括美國總統大選，以及人民幣中間價今日略為低開，反映出當局對人民幣升值步伐過急的關注。同時內地以較快步伐減息，反而促使中美兩地怭差收窄速度放緩，加上銀行淨息差成為關注對象，或預料內地會作出更大的減息力度。

劉潔又預期內地孳息率曲線走勢會更加料峭，又指出政策會更著重於刺激實際需求，並會暫時不會對孳息率曲線過於著重。該行預期隨著聯儲局有機會在今年11月再次減息半厘，人民銀行有可能會進一步減息0.2厘。同時預料在未來數季會進一步減息，以減低內地通脹低迷的壓力。該行維持10年期國債孳息率處於2厘的預測。