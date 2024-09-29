積金局籲打工仔女善用積金易平台　掌握強積金資訊　做好賬戶管理

積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，強積金是打工仔女退休保障支柱之一，是在職期間由僱員、僱主雙方定期供款累積而成，大家應用心管理，讓自己的強積金隨時間茁壯成長。



她表示近年投資市況波動，積金局時刻提醒打工仔女，應以長線投資的態度看待和管理強積金，切忌盲目跟風、嘗試捕捉市場。打工仔女應按人生階段和個人風險承受能力為退休保障制訂適當的投資策略，挑選強積金基金時要考慮不同選擇的投資目標和風險，以「物有所值」的原則衡量回報和費用，並且隨年齡增長定期檢討，確保投資組合多元化以及為強積金投資適時調整部署。

各計劃成員投資取態有別

劉麥嘉軒進一步指出，不時在社區與持份者的交流活動中，聽到有打工仔女誤將強積金制度的整體投資淨回報數字，當為自己的強積金投資回報。事實上，強積金制度整體投資回報是反映 400 多萬計劃成員集體投資決定的平均數，只是一個概括的統計數字，與每一位計劃成員自己的投資回報並沒有直接關係。這是因為每位計劃成員因應各自不同的投資目標選擇自己的強積金投資組合，組合中基金的風險程度和所投資市場的表現不同，因此回報亦不會相同。單以一個「制度整體平均數字」來看，難以作為個別成員檢討投資組合和調整部署的參考。

她表示截至今年7月底，強積金制度自實施以來的整體年率化淨回報為 2.8%，但六個基金種類的年率化淨回報各不相同，例如佔強積金總資產八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為 4.1%和 4%。由此可見，把近 400 個基金的淨回報得出一個整體平均數，只能作為宏觀的參考，卻不足以為個人強積金投資決策提供全面的參考價值。

從另一個角度看，同一基金種類內不同基金的表現亦會有差距。例如「預設投資策略」（default investment strategy，簡稱 DIS）核心累積基金是一種混合資產基金，但核心累積基金自 2017 年 4 月（即 DIS 推出以來）的平均年率化淨回報達到 6.1%，與混合資產基金同期的整體表現也有顯著分別。

隨着「積金易」平台啟用，各個強積金計劃逐一加入平台後，計劃成員所有強積金帳戶的綜合實時資訊一目了然，屆時所有計劃的周年權益報表都可輕易在「積金易」平台集中閱覽和下載，而周年權益報表提供的回報和收費資訊都會進一步強化。打工仔女可善用這個一站式中央電子平台，掌握自己的強積金資訊，隨時隨地做好強積金管理。而沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的打工仔女，可考慮 DIS。DIS 分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低投資風險。DIS 基金亦設有收費上限，定於資產值的 0.95%。隨着強積金計劃加入「積金易」平台，DIS 基金的收費上限將進一步下降至 0.85%。