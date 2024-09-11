舒適堡｜積金局指拖欠740名員工強積金供款　正準備下周入稟追討

連鎖健身美容集團舒適堡突然宣布結業，積金局今晚（11日）發稿指，該公司拖欠約740名員工今年6月至8月的強積金供款及附加費，總金額約480萬元。就當中6月及7月的欠款，積金局正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為員工追討有關強積金欠款。至於8月份的強積金欠款，積金局正跟進受影響員工的資料，會再向舒適堡作出民事申索。



舒適堡宣布結業後，警方今晨（11日）拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

積金局表示，據最新資料，舒適堡拖欠約740名員工今年6月至8月的強積金供款及附加費，總金額約480萬元。當中有108名員工於今年7月起向積金局投訴。

就今年6月及7月份的欠款，積金局稱正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討有關強積金欠款。至於8月份的強積金欠款，其供款日為9月10日，積金局正跟進受影響員工的資料，會再向舒適堡作出民事申索。

積金局稱正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討有關強積金欠款。（資料圖片）

消委會接獲投訴增至2429宗 涉8641萬

消委會也指，截至今日下午6時，共接獲2,429宗有關今次事件的投訴，涉及總金額86,417,562元，平均每宗個案涉及金額為35,577元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。