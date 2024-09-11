舒適堡｜積金局指拖欠740名員工強積金供款 正準備下周入稟追討
撰文：江麗盈
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連鎖健身美容集團舒適堡突然宣布結業，積金局今晚（11日）發稿指，該公司拖欠約740名員工今年6月至8月的強積金供款及附加費，總金額約480萬元。就當中6月及7月的欠款，積金局正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為員工追討有關強積金欠款。至於8月份的強積金欠款，積金局正跟進受影響員工的資料，會再向舒適堡作出民事申索。
積金局表示，據最新資料，舒適堡拖欠約740名員工今年6月至8月的強積金供款及附加費，總金額約480萬元。當中有108名員工於今年7月起向積金局投訴。
就今年6月及7月份的欠款，積金局稱正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討有關強積金欠款。至於8月份的強積金欠款，其供款日為9月10日，積金局正跟進受影響員工的資料，會再向舒適堡作出民事申索。
消委會接獲投訴增至2429宗 涉8641萬
消委會也指，截至今日下午6時，共接獲2,429宗有關今次事件的投訴，涉及總金額86,417,562元，平均每宗個案涉及金額為35,577元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。
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