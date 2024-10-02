撐中國前景不因經濟放緩改變　黃碧娟︰支持政策不會「一步到位」

內地經濟疫後復甦乏力，但華僑銀行行政總裁黃碧娟，仍看好中國前景，「相信中國將來」，而經濟放緩並不會改變其對看好中國前景的看法，也不會改變華僑銀行在中國發展的計劃。她指出，中國經歷過不少的經濟周期，不同國家在不同經濟周期有的發展較快有的會有所放緩，而華僑銀行經歷過不同的經濟周期，三大業務包括銀行、保險及財富管理，在不同周期可互補。



華僑銀行在中國發展計劃不會改變

對於近期人行同時公佈一籃子提振經濟政策，包括降息降准及降存量房貸利率，對於這些政策能否成功救到經濟，黃碧娟表示，過往中國也經歷過不同的經濟周期，而政府及人行也有出台不同的支持政策，包括降準及管理銀行支持個別行業，同時在內房市場方面也有所支持政策，但這些政策出台相信不會「一步到位」，當中需要有過程，而市場信心也需要慢慢恢復。

目前華僑銀行在中國有兩個發展引擎，包括在14個城市有分行，幫助企業「走出來」及「走進去」，同時還有寧波銀行，能轉介客戶去華僑銀行有據點的城市，及東盟市場。現時看到華中需要據點，以服務外向型企業，也同時會視察其他有潛力的城市，會考慮進一步拓展中國市場的佈局。

黃碧娟指，減息不利於銀行利息差，但銀行有能力去減低相關對業務的影響。﹙資料圖片﹚

不排除聯儲局再次單次減息50基點

對於美國進入減息週期，她表示，高息環境有利銀行利息收入，但不利借貸及投資需求。而低息環境，則會有利提振投資意欲，利好財富管理業務。減息不利於銀行利息差，但銀行有能力去減低相關對業務的影響，包括透過具競爭力外匯兌換價格等方式，吸引企業客戶將營運資金留在銀行，減低息差收窄速度。同時，透過開戶程序數碼化來提升開戶速度，吸引更多客戶例如企業客戶老闆開戶投資，提升非利息收入來源。

華僑銀行環球金融巿場部環球金融巿場研究與策略部大中華地區研究主管謝棟銘表示，美國聯儲局以減息50基點啟動減息周期，幅度較預期為大。從表面上來看，是為了引導美國經濟軟著陸，更深層次來看，是聯儲局關注點已發生變化，對就業的關注很有可能已經超越對通脹的關注。故此，未來減息幅度較大機會取決於就業數據。

他預計，聯儲局的基準利率可能很快會朝著中性利率方向前進，估計中性利率會明年年中左右達到3.5%附近。未來三個季度，聯儲局可能每次會議都會降息，並且不能排除再次出現單次50個基點的可能性。