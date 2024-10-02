華僑銀行黃碧娟︰星港競爭互補共存　「雙中心」策略助中資拓東盟

星港作為兩大金融中心之爭已久，近日有調查顯示，香港超越新加坡重奪第三大國際金融中心。不過，華僑銀行行政總裁黃碧娟表示，香港和新加坡是亞洲兩個重要金融中心，當中香港仍是中國重要的對外門戶，而新加坡則是東盟地區的窗口，「香港和新加坡存在競爭，但也存在互贏互補關係」。在亞洲龐大的經濟體中，是可以同時有兩個金融市場。華僑銀行的戰略是將兩地視為「雙中心」來發展。



黃碧娟表示，香港和新加坡存在競爭，但也存在互贏互補關係。﹙資料圖片﹚

香港仍是中國重要的對外門戶

黃碧娟表示，客戶不會只選一個金融中心或者市場，去處理業務或投資需求，星港兩地會一起對客戶提供服務，而當中國或大中華客戶拓展東盟市場，星港兩地一直都有很好的合作。資金流方面，星港作為金融中心，資金一向是自由流動。當北亞客戶包括內地及台灣客戶，來到新加坡，很多時候都有與香港團隊有所互動，不會因為市場變動，就將企業或者個人財富完全撤離。

華僑銀行環球個人銀行財富管理總經理陳秀麗也表示，新加坡財富管理業務構建了堅實的基礎，同時與香港形成了雙中心，即新加坡主要服務東南亞市場，而香港則為北亞地區包括中國內地。

近期多客戶關注馬來西亞及印尼機遇

東盟市場機遇方面，黃碧娟表示，華僑銀行在東盟七國均有業務，目前有在亞洲設立團隊，服務中資客戶，團隊規模達60至70人，遍佈在新加坡、馬來西亞、泰國、越南及印尼。近期多了很多客戶去關注馬來西亞及印尼兩地機遇，華僑銀行在產品方面也有做更多工作，包括外匯避險對沖及跨境匯款等。

黃碧娟表示，新加坡是東盟地區的窗口。﹙資料圖片﹚

華僑銀行高級董事總經理陳在杰表示，中資企業拓展東盟市場需求較大，華僑銀行今年協助進入東盟地區的中資企業客戶群數目，較2021年增加9倍，年復合增長率達45%。而隨著「中國+1」戰略趨勢持續等因素，預計增長趨勢能夠維持。

新加坡是東盟地區的窗口

他指出，計劃拓展東盟市場的中資企業，通常會選擇新加坡作為首站，設立業務部門，這是由於新加坡在東南亞屬於華人較多的國家，而且新加坡政府會提供優惠政策，融資方面也會有所補貼。

至於企業在東盟市場開拓的行業機遇，陳在杰表示，主要為製造業、與汽車包括電動車等相關的產業鏈，及醫療行業。當中電動車行業方面，例如馬來西亞可以作為銷售市場因當地有相關需求，泰國當地本身的汽車行業屬於發達，而印尼則可以作為原材料供應地。