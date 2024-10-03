港股｜「狂牛股」出没！　3日飆逾110倍　公司急發通告圖「降溫」

港股大時代現「狂牛股」！中國金融投資管理﹙0605﹚三個交易日盤中一度累升過百倍！

近日價量齊升

該股上周五﹙27日﹚收市報0.17元，今日上午盤中高見20元，升幅逾116倍！截至中午收市，該股升42.6%，報7.7元，較上周五收市仍累升44倍。

值得一提，中國金融投資管理上周五成交僅1萬股，其後交投量激增，周一涉979萬股，周三涉2,412萬股，而今日半日亦達到1,294萬股，相對熾熱程度比大市還要誇張。

發通告圖「降溫」 指注意到不尋常波動

面對波動市況，中國金融投資管理昨日﹙2日﹚已發公告指，公司董事會注意到公司股份價格及交投量今日出現不尋常波動。經作出合理查詢後，董事會確認，截至本公佈日期，其並不知悉爲避免公司證券出現虛假市場而須予披露的任何資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

截至公佈日期，董事會確認集團的業務營運維持正常，且集團的業務營運及財務狀況並無重大不利變動。

中國金融投資管理內地的按揭貸款業務佔集團總收入的68.2%。

涉按揭貸款業務

中國金融投資管理目前市值16億元，為中國內地（北京、成都、深圳）及香港之主要綜合金融服務供應商之一。 由於中國內地的按揭貸款業務佔集團總收入的68.2%，業務經營會受到中國內地宏觀經濟及地產行業情況影響。

而業績報告顯示，收入主要來自利息及融資諮詢服務，今年上半年達5,219萬元，惟錄虧損1,832萬元。

這一波港股升市，內房受惠之一，因中央放言要穩救市，連番出招。