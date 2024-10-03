以港交所走勢　判斷港股未來去向｜許繹彬

踏入十一黃金周，即意味九月及第三季股市正式完結。九月相信令股民嘗盡「先苦後甜」的感覺，尤以港股，在九月第一個交易日，恒指仍在17862點開始起步，而成交則仍只能維持在800億元左右，確實只可用奄奄一息來形容。



隨著內地宣布各項數據顯示，經濟仍持續疲弱，令外間懷疑全年經濟增長能否保5，導致上證指數跌穿2700點水平；而一直與A股唇齒相依的港股，當然不能獨善其身，跌至低見16964點的低位，當時全城根本覺得今個月要突破18000點，根本是沒有可能。

可以說中港兩地的投資者對股票市場充滿絕望，但在黑暗的盡頭，終於突然迎來幾道曙光。先是迎來苦候多時的好消息，美國聯儲局終於減息0.5厘，而香港銀行亦緊隨減息；恒指在迎來4年以來首次減息後，升勢終於可以突破18300點大關，而成交亦開始接近有1,500億元左右，總算開始有起色。

A股發威上證收3300點

當投資者仍對港股能否轉勢心存懷疑之際，中央突然在十一國慶前使出挽救資本市場的連環措施，令上海股票突然谷底反彈，更只用了四個交易日便把2800點、3000點及3300點全部攻破，而兩市主板成交在開市只有35分鐘便衝破萬億元人民幣，全日創下2.59萬億元人民幣的新高。升勢更是1996年12月實行漲跌幅限制以來的最大單日升幅，A股市場可謂頹風盡掃。

而港股則承內地股市高歌猛進的氣勢，北水有如洪水猛獸般湧進港股市場，南下「北水」曾有達121.43億元淨流入，規模是逾半年最多，恒指也過五關斬六將，只用5個交易日便攻破19000點及20000點，更高見近22,500點水平。恒指除重返2022年6月的水平外，主板成交額更創下5,058億元的歷史紀錄。而九月恒指累升3,144點，第3季更飆升3,415點，整季升幅可謂全是九月升幅所貢獻，單從第三季表現來看，亦是2009年第二季以來最好的季度表現；而道指最終亦打破了「9月效應」（September Effect）的魔咒，全月升近1,400點，因此九月全球股市可用「歌舞昇平」來形容。

踏入傳統股災月（即十月），究竟港股在高成交下，可否重拾升軌追日趕美，還是作出調整？現階段相信沒有人敢妄下判斷。 筆者認為，「港股只用5個交易日，便尋回3年的失去」，而升幅更連番出現如「大奇蹟日」般的神蹟，成交更在短時間內推進至「大時代」，確實投資者有「升到您唔信」及「夢幻」來形容。而成交方面，一日的交易量就等於上月初一星期的交易量；成交急升，當然主要原因除國內救市措施令市場釋出大量北水可猛力投進香港股票市場外，更因為適逢九月尾屬期指月結及季結之際，飽受三年煎熬的好友，承國內的連環措施，終可作出大反撲，更將淡友一舉殲滅。

港股交投維持活躍

而一向在資本市場跟紅頂白但一直不看好中港股票的外資，相信看到中港兩地股票的走勢及成交有如猛虎出籠下，迫不得己先行平掉淡倉，再反手大舉轉至好倉，又可能有基金看到中港兩地股市突然轉勢下，先行沽售已有一定累積升幅的日股美股台股，轉戰港股，亦屬人之常情。從昨日（2/10）在北水停止灌溉下，仍有4,340億元成交，上述的推論並非無跡可尋。 中港兩地股票市場只用了一星期時間便進入狂牛狀態，更令成交屢創歷史新高及指數重拾升軌，其多年來一直慘遭外資白眼及唾棄，相信此次能令外資刮目相看；而成交𣈱旺最受惠者港交所（0388），走勢有如勢如破竹，帶動恒指節節新高；十月能否持續升勢，除主要還看國內市場的走向，及港交所升勢是否持續，來判斷港股是否開始力還是繼續上揚。

本周適逢國內十一國慶長假，國內股票及北水要休戰一星期，要到下周二（8/10）才可重臨，港股在欠缺滋潤下，相信成交會有所縮減，但如果仍能維持3,000億元以上及指數能穏守21000點以上，相信情況仍屬樂觀；而投資者可趁有機會回調之時，多加留意港股新貴阿里巴巴（9988），相信國內投資者或基金仍有機會把它收集，放入自己的投資組合。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。