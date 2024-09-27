淘寶香港擲10億升級優惠　年內銷情逆市穩增　停順豐物流？誤會！

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港再推「3+6」優惠及服務升級，暫定延續至今年底，淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋表示，今次在港的服務升級，總投入10億元人民幣（下同），香港是淘寶最重要的市場之一，在今年零售市道下滑的逆風中，淘寶香港銷情仍保持高雙位數百分比的增長。



此外，公司特意就頁面未展示相關物流選項，「停用」順豐的議論做出澄清，直言是誤會，只是頁面改造，冀簡化操作難度。淘寶直言，本港電商滲透率仍不算高，希望聯合菜鳥與其他的物流夥伴「把餅做大」，搭建基建網絡，旨在提升本地服務質量。



斥10億人幣推三大限時優惠 去年升級令包郵訂單量升逾5倍

具體而言，淘寶香港自10月1日起，推出三大優惠。當中包括，將「滿99元包郵」活動的商品增至10億件；為新用戶提供300元的紅包；以及每周六中午12點，將發放1000個免單名額，可提前預約，將按序為已下單支付的用戶，提供「搶錢」機會。

葉劍秋表示，今次升級，總投入在10億元，公司在全球其他市場，如新加坡等，也提供部分品類包郵，但在香港市場的投入是最大的。他續解釋，公司去年就推出「淘寶PLUS」升級，當時升級的內容就有降低滿減包郵門檻、開設粵英客服等。他形容稱，當時為香港用戶提供了幾千萬產品的包郵，推出後，包郵訂單量規模提升足超5倍。

而用戶的反饋給予了淘寶今次升級的信心，決定加大對港投資規模，不過就包郵品類而言，目前輕小件商品，基本可實現全品類覆蓋，但重量較大的傢私，就暫未涵蓋在內，阿里表示，對於買傢私的新服務就「敬請期待」。

淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋（右），淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅（左）均強調，香港始終是阿里主要關注的市場之一。（周令知攝）

六大服務升級 自提點數目較當下將錄高雙位數增幅

此外，淘寶還在6項服務中做出升級，預計在港自提點數目，今年底可逐步增至超過800個，較當下，相當於錄得高雙位數增幅。當中，官方物流的自提點也會延長服務時間，約有400 家自提點提供周日營業、夜間營業（延長至晚上9點）。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，對比全港覆蓋最廣的便利店，總計不過約900間，故而淘寶自提點將呈現，基本每條街都會有1至2間的密度。此外，阿里還會加大對於車隊等投入，構建基建網絡，變相產生新的本地就業機會。

公司還將提升跨境物流速度，目前已有92%的商品可使用直郵服務，跨境物流的平均發貨時長為3至4天。其餘升級還包括，允許使用Facebook等社交媒體註冊賬號、擴大跨境退貨服務範圍、自10月中旬起逐步推出支付免手續費活動、以及升級「拍立淘」，即圖片搜索識別推薦產品的功能。

阿里巴巴預計，淘寶在港自提點，年底前將升至超過800個。（資料圖片）

予新客「啟動資金」嘗鮮 淘寶年內在港銷情逆市高增長

而大手筆投入升級服務，阿里卻沒有給出新用戶及新訂單增長的預估目標，葉劍秋解釋稱，希望令新用戶的體驗足夠好，只要第一次接觸淘寶，就會被商品豐富度和體驗吸引，成為黏性更強的用戶，公司今次是給予新用戶「啟動資金」，去建立與淘寶的首次連接。

阿里續強調，加大在港投入，並非受內地消費降級的衝擊，而本港今年總體零售市道下滑，淘寶香港銷情仍保持高雙位數百分比增長，可見本地採購與消費需求仍然在。且香港始終是阿里主要關注的市場之一，兼以近來將港作為主要上市地，更在意香港用戶的體驗。

今次活動暫定延續至12月底，淘寶指出，希望令升級得以涵蓋銷售旺季，在最高峰的時期享受包郵，雙十一時，還可期待推出額外優惠。其反復強調指，阿里巴巴始終是一間科技公司，會通過AI算法等工具獲取反饋，洞察客戶需求，再調整後續優惠及服務的內容。

阿里指從10月開始，物流方式將簡化為官方直運和官方集運兩種，覆蓋了菜鳥所有自提網絡，其中也會涵蓋香港郵政、順豐的網點。（資料圖片）

澄清非停用順豐 合併改造頁面為簡化操作

市場近來議論紛紛，事關淘寶頁面，不再提供順豐旗下「集運快捷-菜鳥-順豐」等選項。陳子堅直言，是版面改造的誤會，並未下架順豐。他表示，過去消費者在揀物流自提點時，不同的物流網絡要分開，例如選菜鳥官方物流，在下單時已要選定，中間沒法轉變。

其續指，菜鳥本身就是一個數字平台，過去消費者需要在順豐頁面尋找自提網絡，今次合併頁面，只是希望簡化用戶的操作難度，無需擔心。公司回應指，約從10月開始，很快便可見，所有物流網絡在自提網選項中，涵蓋菜鳥、香港郵政及順豐。

陳子堅補充稱，香港的電商滲透率仍然不高，只約為7%，因此現階段最重要的目標，並非為本地競爭，而是先「把餅做大」，聯合菜鳥與其他的物流夥伴，令其他平台也可以使用搭建的基建網絡，最終提升在港服務的質量。