彭博﹕澳洲退休基金料華經濟9%增速成過去　籲對繁榮期結束作準備

內地自9月下旬起，接連公布財政及貨幣政策措施，希望推動經濟有更快速增長，股市及樓市更變得相當熱絡非常。雖然整體市場氣氛已有改善，但是外資卻對內地經濟前景抱持較審慎態度。《彭博》報道，澳洲最大退休基金表示，中國最新一輪刺激措施可能有助於穩定該國的地產市場，但投資者應該為經濟繁榮期結束做好準備。



AustralianSuper首席投資妣監Mark Delaney表示，中國經濟接近9%的年增長率已經成為過去，「大繁榮時代已成過去」。惟他預計增速仍然「不太糟」，4%或5%起步。

認為內地政府冀樓價穩定

Mark Delaney亦表示，「政府非常希望保持房價穩定」，支持措施旨在確保地產市場下滑「不會嚴重影響消費者支出，並引發其他地產市場泡沫破滅時所見的惡行循環」。

內地9月起接連出招刺激經濟

內地從9月下旬起，多部門先後公布多項貨幣及財政政策，包括降低銀行存款準備金率，向市場注入萬億元人民幣資金。同時推動銀行將現有按揭貸款利率降低，減輕業主供樓負擔。

中共中央政治局更召開政治局會議，當中提及要讓內地樓市止跌回穩等信息。在國慶假期期間，內地樓市交投明顯轉旺，更有報道指出內地不少城市的發展商及物業中介積極安排潛在買家睇樓。

隨著內地公布多項刺激經濟措施，亦帶動股市回升，上証指數已企穩3200點。