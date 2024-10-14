中國救市｜彭博﹕財政部記者會未提及具體措施　內地股市或續回調

中國財政部於上周六（12日）舉行的記者會備受市場期待，但實際卻並未如股票投資者所期待的那樣火力全開。《彭博》報道，內地股市可能延續在大漲之後出現的回調。



財政部長藍佛安承諾推出更多支持政策，並暗示將增加政府舉債以提振經濟，但發布會並未公佈新刺激措施的具體金額。消費一直是經濟中的薄弱環節，而發布會對於推出新刺激措施來提振消費卻乏善可陳，是交易員可能感到失望的另一個原因。

報道指出財政部「已經盡力」，但發布內容和投資者期待之間還有很大差距，總部位於北京的投銀香頌資本董事沈萌在採訪中說。「因此投資者情緒整體而言是偏負面的。」

A股市場。（中新社）

投資者耐性正逐步消失

投資者的耐心正在逐漸消失。中國在9月末發布一系列刺激政策之後股市大幅上揚，投資者呼籲中國政府宣布重大財政措施來維持這一漲勢。境內股市基準指數之一的滬深300指數上周收低並創出7月以來最大單周跌幅，財政部發布會前市場波動也在加大。

報道亦表示，隨股市進一步回吐，可能會加劇人們對牛市空喜一場的擔憂，進而帶來更大的沽壓。此前北京零敲碎打的刺激措施只帶來過幾次短暫的反彈，市場陷入了起起落落的漲跌循環。

藍佛安及其副手們還在當日的發布會上表示，將支持地方政府用好專項債券來收購存量商品房，但並未給出加碼財政刺激措施的具體額度。他還指出，財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，而這些措施有可能在本月稍晚或11月初推出。

「進一步財政刺激的空間仍在考慮之中，」Magellan Investments Holdings Ltd.的多空股票負責人Britney Lam說。她並表示，與此同時「市場仍會繼續選擇對前期盈利落袋為安」。

滬深300指數上周下跌3.3%，但仍較中國推出一攬子刺激措施前夕的9月23日收盤水平上漲21%。這些刺激措施包括降息和為股市提供流動性支持等。上周時，香港恒生中國企業指數下跌6.6%，而此前三周累計上漲逾30%。

外資大行憂內地股市升幅過快

中國股市的史詩級反彈，雖然促使高盛集團和貝萊德等公司上修其預期，不過也招致其他人的懷疑，如Invesco Ltd.和摩根士丹利認為中國股市漲勢過快過猛了。

報道指出未來幾周，投資者很快會把注意力轉向下一個重大政策發布窗口，負責審批預算赤字的人大會議將提供更多刺激措施的細節。在去年10月的會議上，全國人大常委會批准增發國債並提高預算赤字率。

分析師料投資者靜待更多措施細節

華僑銀行策略師Frances Cheung表示，由於財政部周六還使用了諸如「規模較大或空間較大」之類的措辭來描述這些措施，交易員將繼續等待更多細節。「總體而言市場不太可能變得興奮」，當被問及股市周一可能作何反應時她表示。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，鑒於今年的債券發行量可能不達市場預期，殖利率曲線可能會進一步下行。展望未來，「預計中國將發行1萬億元人民幣超長期國債和1萬億元人民幣地方債」，他補充說。