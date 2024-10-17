彭博﹕許家印前妻丁玉梅　全球逾22億元物業或遭接管拍賣

恒大（3333）主席許家印的前妻丁玉梅在全球擁有的2.85億美元（約22.2億元）的物業，或遭到接管或拍賣。



據《彭博》報道，根據法庭文件和彭博新聞的調查，位於溫哥華的公寓是丁玉梅在全球擁有的眾多房產之一，這些位於從加拿大到英國的房產總價值高達2.85億美元，其中包括倫敦最昂貴的豪宅之一。

報道指出隨著香港的清盤人在全球範圍內搜尋與這家全球負債最高的開發商相關的資產，丁玉梅的房產可能遭到接管或拍賣，以償還債權人。清盤人尋求向許家印、丁玉梅和恒大前高管等人追回約60億美元。

香港律所Dechert LLP的合夥人Daniel Margulies說，這可以為未來的其他行動奠定基礎，清盤人可能會採取這些行動，為了債權人的利益而收回資產；他專精於跨境重組和破產業務。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

去年8月港交所公告暗示兩人已離婚

丁玉梅在香港和倫敦的律所Lam & Co.和Hogan Lovells的代表沒有回應置評請求，代表清盤人的律所Karas So LLP也沒有回應置評請求。

近年來，丁玉梅一直是債權人和社群媒體關注的焦點。2023年8月在香港證券交易所公布的公告中，將她稱為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，而不是「配偶」，暗示在結婚30多年後，她已與許家印離婚。