恒大創辦人許家印前妻丁玉梅　疑任貸款擔保人被入稟追債近8.6億

已被清盤的中國恒大集團，其創辦人許家印的前妻丁玉梅，被指在一宗貸款中任擔保人。貸款公司上周五(26日)入稟高等法院，向她追討本金和利息等，共8.59億元。



原告為歐力士亞洲資本有限公司，被告為丁玉梅。

入稟狀指，原告於2021年11月和巨山有限公司，以及好邦有限公司達成貸款協議，原告向兩間公司貸款，丁則任貸款擔保人。原告現向丁追討本金和利息等，共8.59億元。

中國恒大集團被指欠債逾2.5萬億元，2024年1月遭高院法官頒令清盤。

案件編號：HCA789/2024