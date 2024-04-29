恒大創辦人許家印前妻丁玉梅 疑任貸款擔保人被入稟追債近8.6億
撰文：朱棨新
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已被清盤的中國恒大集團，其創辦人許家印的前妻丁玉梅，被指在一宗貸款中任擔保人。貸款公司上周五(26日)入稟高等法院，向她追討本金和利息等，共8.59億元。
原告為歐力士亞洲資本有限公司，被告為丁玉梅。
入稟狀指，原告於2021年11月和巨山有限公司，以及好邦有限公司達成貸款協議，原告向兩間公司貸款，丁則任貸款擔保人。原告現向丁追討本金和利息等，共8.59億元。
中國恒大集團被指欠債逾2.5萬億元，2024年1月遭高院法官頒令清盤。
案件編號：HCA789/2024
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