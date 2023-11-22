01獨家｜許家印餘下兩山頂大宅遭接管　市值15億　包括丁玉梅住所

中國恒大（3333）債務危機未解決，12月4月面臨清盤聆訊的關鍵時刻，有債權人加快接管主席許家印在港私人資產。《香港01》獨家調查發現，許家印私人持有的山頂布力徑兩間大宅，即包括「技術性離婚」的前妻丁玉梅近年報住的10號C屋及E屋，債權人已於周二（21日）向當局遞交接管文件，料日內可正式接管業權。兩大宅市值超過15億元。



01獨家揭發許家印持有三幢布力徑別墅大宅，B座早前已被建行亞洲接管，C及E屋亦近日被接管，其中前妻丁玉梅近期報住C屋。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

布力徑三別墅全遭接管 一屋委託出售未到價

許家印早年斥資購入山頂布力徑10號三間洋房，其中B屋，去年11月被債務代理人接管，當時估值達8.8億元。

接管人本年初曾委託代理出售該大宅，惟未達意向價收回。換言之，許的三間山頂大宅已悉數被接管。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

兩屋曾抵押至歐力士 借8.2億元

根據去年11月8日，許的有關人士簽署的借貸文件，許家印將市值合共約15億元的10C、10E大宅，抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.21億元。其中一間擔保公司，與其「前妻」丁玉梅相關。

許家印透過「巨山有限公司」（Giant Hill Limited），持有山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，面積5,433平方呎。許家印早年是巨山的唯一股東，現唯一股東為關聯公司「Xinrong Limited」，許此前曾擔任巨山董事，今年7月辭任，改由「管家」譚海軍擔任。

《香港01》翻查「巨山」提交至公司註冊處的借貸文件，發現貸款與擁有10號E座屋的「好邦有限公司」（Good Bond Limited）相關。代表「好邦」簽名的，亦為巨山董事、許家印管家譚海軍。

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離岸公司作額外擔保人 與「前妻」相關

10E屋面積更大，市值約7至8億元。文件顯示，10E屋曾以約每月60萬元出租。「好邦」的董事名為林炎（LIN Yan），以廣東省潮州市的身份證和住址登記；好邦的唯一股東，則為英屬處女島（BVI）註冊的「佳能企業有限公司」（Give Power Enterprises Limited）。

根據借貸文件，「巨山」和「好邦」互為押記人（chargor）和借款人（borrower），兩間公司抵押至財務公司「歐力士亞洲資本有限公司」（Orix Asia Capital Limited），貸款最多8.21億元。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

貸款另外有兩間離岸公司作為額外擔保人（guarantor），分別為開曼群島註冊的「Xinrong Limited」，和BVI公司「佳能企業」。

其中「Xinrong」與許家印「前妻」丁玉梅有關。丁玉梅擔任董事的「天欣控股有限公司」（Tianxin Holdings Limited），唯一股東為Xinrong。

恒大在8月中的公告，將董事局主席許家印妻子丁玉梅，稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非許家印配偶，有內媒分析他們是「技術性離婚」。

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根據彭博報道，張松橋的私人家族辦公室2020年以2.1億英鎊（當時相當於21.3億港元），買入這個位於英國倫敦武士橋海德公園Rutland Gate 2-8 A號古老大宅。資料顯示，大宅由「Vision Perfect Global Ltd」持有。《香港01》翻查英國公司註冊處資料，「Vision Perfect Global」現時實益擁有人為丁玉梅，丁仍報住布力徑10號C屋。

為剛被接管兩屋承造按揭的財務公司「歐力士」，曾與恒大有多方合作。恒大屯門掃管笏樓盤「珺瓏灣」，原本由恒大旗下的「創盈財務」，為小業主承造俗稱「呼吸plan」的高成數一按，但今年中，恒大要求部份小業主簽保密協議，轉向歐力士申請按揭，而部份現樓按揭，恒大亦以「轉讓按揭」（Assignment of Mortgages）形式，打包出售予歐力士。