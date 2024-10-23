「星之子」陳易希盼加密貨幣融入生活　笑言：去麥記都買到午餐！

近年來本港經濟面臨諸多不確定因素，許多企業的經營環境愈發困難。創科公司Bull.B Tech的創辦人「星之子」陳易希認為，當前應把握科技創新的機遇，以增加被動收入。



這位年少成名的「星之子」，相信港人都記得。他除了致力於科研，其創業「掘金」的生涯，已經跨越十年。最近，他們的團隊開發的即時通訊軟件TALK+錢包，成功連接全球最大的去中心化區塊鏈金融平台，以極低手續費對接大型平台。同時，為迎接新經濟亦推出「T+白金信用卡」，只望用戶能在日常生活中，使用隨手應用加密貨幣。他笑稱，「好似琴日咁，我用咗crypto（加密貨幣）喺麥當勞，都買到午餐㗎。」

這位年少成名的「星之子」陳易希，現時是創科公司Bull.B Tech的創辦人。（劉兆儀攝）

助全球招聘與日常支付便利化

陳易希表示，在疫情的影響下，許多公司開始轉變招聘模式，特別是資訊科技公司，不少企業選擇向全球聘請人才，並以加密貨幣作為薪資支付方式，降低匯率成本。「特別係資訊科技公司，以我所知，香港都有一間公司，用加密貨幣出糧畀越南、印度工程師。」

在技術操作方面，他介紹「T+ Wallet」連接了全球最大的去中心化區塊鏈金融平台，如Compound和Aave，支援多種熱門加密貨幣，使用者因此能夠獲得流動性「礦工費」獎賞。而「T+」對用戶僅收取0.1%的手續費，遠低於其他平台的礦工費，為用戶省下了不少開支。「以bitcoin ethereum為例，講緊個轉賬手續費，最高、最繁忙時段係30蚊美金；但係我哋個network如果係做內部轉賬就唔需要收錢，已經解決咗大部分人需要。」

此外，「T+」還與信用卡公司合作，推出全球可通行的「T+白金信用卡」，支持櫃員機現金提款，進一步提升了用戶的便利性。

陳易希望加密貨幣始終能普及化

儘管如此，陳易希坦言，目前香港的加密貨幣應用仍不算成熟，普及程度有待提高。「主要是因為安全問題，很多人對背後的操作原理不夠了解。」他解釋，虛擬貨幣在去中心化的區塊鏈上進行自動化操作，與人手無關，因此資產被盜風險較低。而「T+」設有即時通訊程式，用戶可以可透過通訊錄，準確地將加密貨幣傳送給認識的人。他指出，用戶在使用上還需進行實名認證，確保不會有黑U（黑幣）的情況。「我哋做business係要持續，要長做長有。」

陳易希強調，經營公司需要的是長期的戰略。「我唔係想做一兩年就cap水（掠水）走人。」他續指，「尤其係依家咁變幻莫測的環境中，每行一步或者做一個決策，都要比之前諗得更加周全。」