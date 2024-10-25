低空經濟｜瑞銀︰可讓直升機載人穿梭港深　加深兩地貿易往來

施政報告提出發展低空經濟，瑞銀證券中國休閒及交通運輸行業研究主管陳欣在記者會上表示，香港低空經濟有三個發展方向，一是無人機的配送；二是通過直升機加強和內地的往來，三是旅遊觀光。



陳欣稱，低空經濟不只包括無人機，直升機也是其中一種，而香港很多大廈也有直升機停機坪，這方面的運用相當純熟，料未來或可讓直升機往來港深兩地接送人員，舒緩地面交通，加深兩地貿易往來。至於無人機，該行指，可參與景區旅遊和配送服務，可通過無人機在景區載人。

他又指，雖然目前並沒有看到香港政府的細則出來，但應與內地如出一轍，包括上海最近出台的直升機蘇州和上海之間的通航，料發展迅速。

無人機送外賣、空中的士、農業無人機等都屬於低空經濟應用。（視覺中國、網上圖片）

內地近年大力促進低空經濟

「低空經濟」是指一般於 1000 米以下空域進行的低空經濟活動。在本港，最高的大樓是樓高 484 米環球貿易廣場，而海拔最高的山是 957 米的大帽山。

政府將開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等；當局將修訂法規，放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制等，並發展空中遊覽，與內地商討共同建設低空跨境航線等。

而內地政府近年已大力推行「低空經濟」，在全國兩會上被寫進政府工作報告，正式加入戰略性新興產業行列，官方部門提出到 2030 年，內地低空經濟目標達至萬億級別市場規模。