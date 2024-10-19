低空經濟先試送外賣北都等作試點　黃偉綸 ：現談經濟貢獻不實際

施政報告2024提出推動低空經濟，財政司副司長黃偉綸今日（19日）在施政報告政策記者會表示，「發展低空經濟工作組」爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目，以風險為本原則，先以空中監測及無人機載貨為住，例如運送外賣，運載較輕物品，包括信件及藥物等，期望試點路線可覆蓋香港不同地形，科學園、數碼港、離島及北部都會區等都是可考慮試點。他指，現時就談低空經濟能為香港帶來多少經濟貢獻是不切實際，但當完成試驗且有具體項目推出後，會有專家評估收益。



發展低空經濟工作組秘書處設在運輸及物流局，爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目，以風險為本原則，先以空中監測及無人機載貨為住。（ 資料圖片/廖雁雄攝)

財政司副司長黃偉綸（右三）、環境及生態局局長謝展寰（右二）、運輸及物流局局長林世雄（左三）、運輸及物流局常任秘書長陳美寶（左二）、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（右一）及民航處副處長黃嘉華（左一）10月19日講解施政報告2024運輸環保政策。（梁鵬威攝）

黃偉綸表示，「發展低空經濟工作組」秘書處設在運輸及物流局，爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目，以風險為本原則，先以空中監測及無人機載貨為住，例如運送外賣，運載較輕物品，包括信件及藥物等，期望試點路線可覆蓋香港不同地形，科學園、數碼港、離島及北部都會區等都是可考慮試點，政府今年起接受各項目申請，盼年初展開試點項目。

黃偉綸指，會修改無人機法令等，研修訂無人機法規等，計劃明年上半年提交立法會審議，在今個立法會任期內通過。他又指未來會與內地相關單位建設跨境航線、出入境安排等，強調發展低空經濟要用相應配套設施，須靠高效智能化及蝙字蝙系統實時監察網絡及安全，工作組會展開研究規劃，盼研究工作可於明年上半年展開，北都及河套區也會預留空間發展低空經濟基建及配套。

▼10月19日 施政報告2024運輸環保政策記者會▼



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黃偉綸稱業界對低空經濟發展興趣大

黃偉綸指，業界對低空經濟發展興趣大，例如派送外賣等，已有業界朋友表示強烈興趣，工作組開會後會與業界商討，相信試行項目的步伐較快，盼今年底前就適當項目邀業界及合作伙伴申請，明年初可開始。他指現時談低空經濟能為香港帶來多少經濟貢獻是不切實際，但當完成試驗且有具體項目推出後，會有專家評估收益。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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問及三個綠色智慧集體運輸系統為何只有啟德可提早落成，運輸及物流局局長林世雄稱啟德項目料能早3年完成，因其走線成熟及已預留地方，也較其他兩個綠色智慧集體運輸系統、即東九龍及洪水橋/厦村的走線規模細，也對周圍影響小，故可同步進行法定程序、招標等工序，其建築也比較輕巧，相信可以明年招標，並在2031年可運作，即比預期提早3年完成。至於其他兩項目，他稱東九龍項目走線有許多不同建議，但也會爭取其餘項目可加快工程。

▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



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