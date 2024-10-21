低空經濟｜林世雄稱與營辦商接觸　年底前邀請提出應用場景

《施政報告》提出推動低空經濟，「發展低空經濟工作組」爭取下月內展開首次會議，期望明年初起推試點項目。運輸及物流局局長林世雄今日（21日）表示，有營辦商已接觸政府，政府期望年底前邀請他們提出應用場景，政府會視乎他們如何運作、如何確保安全等，再作決定。



林世雄又表示，無人機可以用於配送，運送外賣，貨物等，但認為用於市區會有私隱、安全考慮﹐若大眾期望可於大廈窗口外收外賣，「唔會做得到」。



運輸及物流局局長林世雄今（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，在日常生活應用無人機其實十分普遍，香港已一早有相關應用，例如無人機表演，政府各部門現時亦已引入無人機協助工作，用於搜救、測量、巡查等方面。

冀應用於藥物配送、搜救等

林世雄又表示，政府期望擴大無人機應用場景，例如用於醫院間的藥物配送、或搜救等，並期望可以推展經濟。他表示，有無人機服務的營辦商已接觸政府，希望試行部分路線，政府年底會邀請有興趣的營辦商提出場景應用，政府亦會視乎他們如何運作、如何確保安全等，再作決定。

未必能飛到大廈窗口外收外賣

談到會否做到無人機送外賣，林世雄表示，參考內地經驗，現時做法是「由A點去到B點」，外賣或貨物等會運送到特定地方，若大眾期望可於大廈窗口外收外賣，「唔會做得到」。

林世雄又強調，無人機若用於市區，會有私穩同安全考慮，故估計無人機會在較空曠的地方應用。不過，他提到若有外賣平台「有特定路線想試」，政府都會考慮。至於是否成本效益等，他表示要留待市場決定。

林世雄又指，現時《小型無人機令》對無人機重量有25公斤重的限制，政府會視乎各營辦商的數據，再檢視如何修例。至於會提升到多重，他表示政府會參考其他地區，包括深圳等。談到無人機會否跨境，他指會涉及清關、保安等問題，政府會再與內地商討。