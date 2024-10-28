花旗胡偉賢︰明年加快非本地客開戶流程　戶口互聯應用研貸款審批

金管局日前將銀行同業帳戶數據共享（IADS）計劃，正式命名為「戶口互聯」，目前已有7家銀行向特選客戶推出戶口互聯產品，當中花旗銀行在7月推出Wealth 360，希望透過手機應用程式一站式平台，進行跨行戶口總覽、個人理財管理、專屬理財資訊及碳足印記錄。



會研究個人及中小企貸款審批等應用場景

花旗銀行數碼銀行業務部主管胡偉賢表示，花旗會繼續投資數碼平台，包括開放銀行（Open Banking )。Wealth 360目前只與一家銀行的存款賬戶有連結，預計今年第四季將會再與多幾家銀行有連結，並希望連結不同銀行的投資賬戶。於此同時，也在研究其他應用場景，包括個人及中小企貸款審批。

她指出，Wealth 360 從 7 月推出至今，收到很多客戶正面回應，客戶參與度及使用率接近增加了 2 倍。客戶反映他們喜歡這個新功能，因為他們能夠將其他銀行投資組合整合於一個應用程式，流程操作也非常容易簡單。

月均債券交易按年增長1.37倍

而事實上，花旗早於 2019 年新冠疫情出現之前就已經逐步展開數碼轉型，而疫情更加速了業務的數碼化。胡偉賢表示，整體數碼應用及數碼平台整體交易活動表現，於疫情後仍持續上升。比起 2019 年，數碼活躍客戶增長超過 7 成，當中高淨值客戶的增長更達 85%。超過九成的投資交易為通過數碼渠道進行，月均數碼投資交易數量較 2019 年增長超過 3 成(33%)。

同時，超過九成的花旗投資交易通過數碼渠道進行，自 2019年以來增長33%，當中來自國際個人銀行（IPB）客戶增長更為顯著，比起2023 年增長更達三成。

胡偉賢表示，去年以來IPB客戶透過數碼平台進行的核心投資月均交易量按年增長接近三倍，升幅最顯著為互惠基金及債券。另外，超過57%IPB 客戶的核心投資交易是透過數碼渠道完成，比 2019 年疫情前增長了五成。目前花旗債券平台，提供超過 400種債券選擇，IPB 客戶不需要親自到香港，通過數碼平台進行的月均債券交易比上年增長了1.37倍。

她認為，這有機會與今年美國啟動減息周期有關，預計相關增長趨勢隨著美國減息持續，有望維持。而為了更好滿足 IPB 客戶不斷變化的需求，花旗不斷努力提升客戶的數碼體驗，從 2025 年起，花旗 IPB 客戶將可以體驗到增強的數碼開戶及身份驗證流程，從而加快客戶開戶流程同整體體驗。