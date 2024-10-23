金管局推銀行戶口互聯共享數據　中小企貸款審批可縮短至數日

金管局宣布，銀行同業帳戶數據共享（IADS）計劃正式命名為「戶口互聯」，並聯同科技園推出戶口互聯開發者平台，促進銀行按照客戶意願，與其他銀行共享帳戶數據，包括帳戶是否存在、狀態、結餘及交易紀錄。相關先導計劃於今年1月展開，共有28家銀行參與。



為展示成果，金管局今日舉辦用例展示日，讓銀行分享實際應用，包括簡化信貸申請流程、整合財務分析和網上身分認證。



7銀行已向特選客戶推出戶口互聯產品

金管局副總裁李達志表示，在信貸申請方面，透過戶口互聯，有銀行已將中小企貸款的審批時間，由數周縮短至幾天。銀行之間分享帳戶交易數據能減省上傳文件的時間，令銀行能更快及準確了解客戶財務狀況，從而簡化並加快信貸申請流程。

目前已有7家銀行向特選客戶推出戶口互聯產品，而其他銀行也將逐步推出相關產品。當中滙豐銀行已推出簡化中小企信貸申請流程，恒生恒生及慧理已推出簡化貸款申請流程。上海商業銀行更已推出商戶分期貸款、簡化貸款流程、企業融資，及中小企業務分析報告。

另外，金管局連同科技園推出戶口互聯開發者平台，一站式提供參與銀行的帳戶測試數據和模擬應用程式界面（API）,促進銀行與科技公司合作，合作研發更多以數據未本的銀行產品和服務。

金管局會繼續與業界緊密合作，支持業界推出更多創新銀行產品和服務，並監察戶口互聯的實施進度及市場發展，適時收集銀行業意見，以檢討及修訂實施細節。

滙豐將提升理財應用程式

滙豐香港區首席營運總監湯穎欣表示，開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展。戶口互聯計劃的推出，令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。滙豐會繼續以安全互聯為開拓方案的重點，並致力推動客戶教育和參與。

在計劃的框架下，滙豐可與其他銀行安全地共享客戶授權的賬戶數據。滙豐將提升流動理財應用程式 (HSBC HK App)的功能，讓超過 220 萬名流動理財活躍用戶，更有效地管理不同銀行戶口的個人財務。

滙豐今年2月已成為首間銀行，透過戶口互聯先導計劃向合資格中小企客戶簡化貸款申請流程。滙豐亦更進一步配合十間參與計劃的銀行同業，透過取得滙豐的存款賬戶數據，用作簡化其中小企貸款評估流程等不同項目。

恒生：至9月底批出6000萬元中小企貸款

自 8 月試行以來，恒生銀行成為香港首批銀行透過此簡單快捷的數據共享流程，成功批出第一筆中小企貸款，而及至9 月底，恒生透過相關流程批出予中小企的貸款額更已達約 6,000萬元。

恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡表示，恒生服務本港近四分之一的中小企，一直支持中小企推動業務增長，照顧滿足他們的融資需要。繼較早前推出 330 億港元中小企 Power Up 融資基金後，進一步實現未來銀行服務，利用金融科技提升客戶體驗，包括今次參與金管局的銀行同業帳

戶數據共享，簡化中小企貸款申請流程，同時響應及配合金管局支持中小企措施，推動香港經濟發展。

除了落實推行銀行同業帳戶數據共享外，恒生亦為香港首批銀行接入金管局的數據基建「商業數據通」，在企業客戶同意下安全地取得商業數據，簡化貸款評估及批核流程，為中小企提供簡便及時的融資服務。

渣打擬第四季推出個人客戶跨銀行查詢服務

作為其中一家參與金管局戶口互聯先導計劃的銀行，渣打香港預計於今年第四季向個人銀行客戶推出跨行戶口查詢服務，讓客戶按意願授權後，輕鬆透過SC Mobile App實時瀏覽其名下於不同銀行開設的個人存款帳戶結餘。計劃於明年逐步加入更多銀行及其他資訊，例如進支帳紀錄、財富管理等 。

渣打香港財富管理及零售銀行業務數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，透過金管局戶口互聯先導計劃提供跨行戶口瀏覽，不但方便客戶一站式掌握自己的財務狀況，讓銀行可以從客戶的存款帳戶數據，了解他們的理財習慣，從而提供更個人化的產品服務及優惠，提升客戶體驗。我們正計劃與更多銀行建立數據連接，促進本港開放銀行的發展，將金融科技進一步應用到日常生活中，為客戶帶來更大便利，達至普惠金融的願景。

ZA Bank: 審批僅需3分鐘

ZA Bank 期望未來用戶可透過簡單授權數據共享，即時與參與 IADS 的銀行同步用戶的存款賬戶狀況及收入入賬等月結單資料，以便銀行作自動審批，免除用戶上傳入息證明及銀行人工審批的繁瑣步驟，大幅提升審批速度。在測試環境下，最快僅需 3 分鐘即可完成審批，真正實現了「咖啡未沖好，貸款已批到」的高效服務概念。

ZA Bank 行政總裁姚文松（Ronald）表示，積極支持 IADS 計劃，並樂見金管局和業界攜手推動這一重要發展。這不僅是一項技術創新，更是推動行業變革的里程碑。透過 API 數據共享，我們期望為用戶提供更流暢、個性化的金融服務。數據共享也為銀行業帶來嶄新的合作模式，提升行業競爭力。

工銀亞洲將設個人客戶「跨行帳戶資訊綜覽」頁面

工銀亞洲表示，透過戶口互聯計劃，該行之個人客戶、企業客戶及中小企客戶可分別於個人手機銀行及企業網上銀行專用介面，快速授權本港其他銀行共享客戶於本行的存款帳戶數據（包含帳戶是否存在、帳戶狀態、帳戶餘額及交易明細資料），亦可「一站式」管理「戶口互聯」計劃授權帳戶，隨時取消帳戶授權，即時終止帳戶數據分享，保障帳戶安全。

該行將為個人客戶專設「跨行帳戶資訊綜覽」頁面，客戶可授權其他銀行機構向本行共享其名下的存款帳戶數據，並於該行手機銀行查閱本地跨銀行帳戶動態；亦可授權本行參考其共享的存款帳戶數據，提供個性化的金融服務，便利授信審批。

工銀亞洲表示，戶口互聯計劃不但有利於客戶高效管理帳戶，便利銀行為客戶量身

定制財富管理服務，且有助銀行於審批信貸時提前辨識風險，簡化辦理手續及加快審批速度，最終實現「銀行風險可控，客戶資金到位」的雙贏局面。未來，該行將繼續與業界充分發揮協同效應，在客戶授權共享的銀行帳戶數據基礎上，完善客戶帳戶統一視圖，促進銀行業金融科技發展。