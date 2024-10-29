蘋果首批Apple Intelligence上線　新款iMac同發佈　本周揭榜財報

蘋果Apple（美：AAPL）萬眾期盼的人工智能AI功能上線，Apple Intelligence開放向英語用戶使用，續有消息指，公司計劃明年4月將AI功能支持中文。公司周一發佈的新款iMac，配備M4晶片及Apple Intelligence，起售價1,299美元。



此外，AI的首批功能，即日起將在符合硬件要求的iPhone、iPad和Mac上使用。而下一階段，即包括將ChatGPT服務集成到Siri和圖像生成的，下一批人工智能功能將於12月份上線。



更新iOS 18.1系統 合資格設備可體驗首批AI

公司同時發佈了iOS 18.1、MacOS Sequoia 15.1的操作系統更新，符合設備配置要求的用戶可以體驗首批AI功能。

而首批AI功能，就包括通過書寫工具校對摘錄文書、智能相片搜尋、處理郵件摘要、進階設計的Siri等。

蘋果公司周一發佈的新款iMac，配備M4晶片及Apple Intelligence，起售價1299美元。（資料圖片）

蘋果本周放榜業績

眾多分析師認為，AI功能可刺激換機潮，為iPhone 16系列新手機的銷情保駕護航。不過知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤就較悲觀，其早先援引行業調查顯示，從第4季到2025年上半年，iPhone 16訂單減少了約1,000萬部，認為短期難提振出貨量。

蘋果將於本周的10月31日盤後，公佈季度業績，多有預期認為iPhone的銷售業績表現將有驚喜。公司隔夜交易時段股價再微升近1%，報233.4美元，盤後現報232.5美元。