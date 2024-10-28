印尼無得買蘋果iPhone 16 禁售原因曝光 旅行帶入境又得唔得？
撰文：聯合新聞網
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由於蘋果公司未能達到印尼當局的投資目標，旗下最新款的iPhone 16已在當地遭到禁售。
不過，若是旅客或機組人員基於個人用途，仍可將iPhone 16攜帶入境，或是經由快遞服務將新機運進國內，但不可進行轉售。
由於蘋果僅投資印尼1.48萬億印尼盾（約7.3億港元），與承諾投資金額1.71萬億印尼盾（約8.4億港元）相比，缺口高達2,300億印尼盾（約1.1億港元），導致iPhone 16在當地遭禁售的局面。
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印尼工業部長阿古斯說：
尚無法發放iPhone 16的銷售許可，原因是蘋果必須實現其投資承諾。
印尼工業部發言人安東尼證實，當局仍在審核蘋果對「產品原產地認證」（TKDN）所提出的申請，一切要看蘋果能否兌現投資承諾。
印尼的TKDN程序要求，在當地販售的產品有四成零件於本地生產。
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