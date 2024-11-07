黑白大廚｜白種元旗下餐廳首掛爆升　身家暴增25億　勝英地獄廚神

Netflix上爆紅的節目《黑白大廚》有機會開拍第二季，製作組更透過已聯絡英國名廚Gordon Ramsay，希望對方參賽。若有地獄廚神之稱的Gordon Ramsay成為其中一名參賽，與評審之一的韓國名廚白種元在節目中交鋒一番，對觀眾而言，肯定進一步增加吸引力。雖然前述的交鋒只存在想像中，但是兩人另一場比拼﹕比身家，已隨著白種元旗下連鎖餐廳集團Theborn Korea於周三（6日）登陸韓國股市展開。



白種元效應加持下，Theborn Korea首日掛牌表現非常強勁，股價一度較招股價3.4萬韓圜高出9成，收市價為5.14萬韓圜，較招股價高出51.18%。Theborn Korea今早延續升勢，曾高見5.54萬韓圜，升7.8%，最新報5.19萬韓圜，升1%。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

身家較英地獄廚神多5成

Theborn Korea最新市值為7,507億韓圜，即折合為42.03億元。以白種元持有公司61%股權計算，其身家賬面達25.64億元。相比之下，Gordon Ramsay身家為2.2億美元，折合為17.16億元。兩人在身家比拼上，白種元以高出對方近5成而領放。

Gordon Ramsay拍片講述意外情況時，顯得驚魂未定，左手亦不時顫抖。（X/GordonRamsay）

Gordon Ramsay展示傷勢，他以「紫薯」形容腰部的瘀傷。（X/@GordonRamsay）

Gordon Ramsay在Instagram上載事發前後的圖片，見到他的單車頭盔明顯損壞，衣服亦有破爛。（Instagram/@gordongram）

白種元旗下企業擁2900間門店

已晉身為富家級廚神的白種元，本身就是一名企業家。早於1994年便成立Theborn Korea。早年發展餐飲業務之餘，亦曾觸及建築業務，可是遇上1998年金融危機，導致欠債17億韓圜。在機緣巧合情況後來港散心，結果因為品嚐過香港美食而重拾鬥志，返回韓國後與債權人洽商債務問題，同時將公司業務調整，專注於餐飲行業。其後清償債務之餘，生意亦步上正軌，建立其餐飲業生意王國。

白種元在港試食雙餸飯。

白種元在港試食雙餸飯。

白種元在港試食雙餸飯。

個人YouTube頻道訂戶逾660萬

資料顯示Theborn Korea旗下品牌有25個，當中有個別品牌與香港有關，如Hong Kong Banjum。Theborn Korea目前擁有2,900間門店。

身為白種元的廚師，亦多次主持飲食節目，介紹包括香港等多地的地道美食。他亦為一名網絡紅人，其本人在YouTube的頻道，訂閱人數達661萬。同時更有「指石成金」的能力，經其本人曾介紹的餐廳更即時爆紅。

「韓國廚神」白種元到深水埗吃馳名秘製車仔麵，結果廚神都要排隊。（YouTube影片截圖）

白種元一行人原來已叫到成枱都是食物。（YouTube截圖）