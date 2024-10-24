《黑白大廚》爆紅　階級對決帶出熱血反轉　救起韓國疫後餐飲業？

在韓國首爾龍山區一條小巷，名為Keebo Edamame的小居酒屋開門營業後，在門口等候多時的食客很快坐滿餐廳，門外更有數十人等候，32歲女食客向《韓國時報》表示，她前來的原因是看到Netflix廚藝比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》出演者「調味鬼才」現尚旭開了一家餐廳，決定來嘗嘗。

《黑白大廚》主打的「階級大戰」比賽制、節目內多位獨具一格的廚師，紛紛成為觀眾間的熱門話題，這個爆紅節目不單在全球熱播，為韓流再添光輝，更為韓國疫後餐飲業帶來生機。



在韓國內外引起話題的《黑白大廚》，由80位對美味有獨到見解的無名廚師（「黑湯匙」）與20位早已成名的廚師（「白湯匙」）展開料理對決。自9月首播以來，Netflix原創的這檔真人騷打破紀錄，成為首部登頂全球非英語節目排行榜榜首的韓國無劇本類節目，並連續三週蟬聯榜首。

在韓國國內，《黑白大廚》引起熱潮。許多參賽廚師一夜之間成為明星，比賽片段在網絡熱播，他們經營的餐廳客人數量激增。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

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這輪熱潮給韓國自新冠疫情以來就陷入困境的餐飲業帶來希望，由於疫情改變人們消費習慣，愈來愈多韓國人選擇外賣食物，令許多傳統餐廳受到衝擊，加上通貨膨脹推高餐飲價格，在餐廳消費的人愈來愈少。

2020年至2023年，韓國國內餐飲業年均交易額增長率僅得1%，比2019年新冠疫情之前三年的平均增長率低4個百分點。本名姜勝元的「黑湯匙」廚師「三星」在走紅後便向傳媒透露，他的參賽原因之一其實是餐廳生意下滑，為「謀生」而參賽。

節目中一位「白湯匙」明星廚師崔賢錫也表示：「這對廚師來說是一個很好的環境，一直在掙扎的飲食業又再次引起大量關注。」

「三星」姜勝元在Netflix節目《黑白大廚》爆紅（IG@scottiey_）

Netflix節目《黑白大廚》內的黑湯匙型男廚師「三星」姜勝元（IG@scottiey_）

階級對決帶出熱血反轉

《黑白大廚》憑什麼爆紅？根據《朝鮮日報》分析，節目通過白湯匙和黑湯匙的對決形式，製造仿佛熱血少年漫畫般的反轉。

一個最典型的例子是進入最終15強的人氣廚師「撕漫男」趙光孝，他甚至完全沒有受過正規的廚藝訓練，自學成才，還借鑑《中華一番》和《料理鼠王》這些料理動畫中的內容自己開發菜式。

↓ 人氣廚師「撕漫男」趙光孝 ↓

與過去許多韓國比賽類真人騷不同，《黑白大廚》沒有嘗試塑造任何「反派」角色，參賽廚師之間注重展示自己的廚藝，互相良性競爭，而非充滿硝煙味。

雖然可能讓一些觀眾覺得缺少些許刺激，卻讓觀眾能以更輕鬆的心態欣賞廚藝料理的過程。

《黑白大廚》：黑湯匙之一的「中華料理女神」朴恩影（影片截圖）

既競爭又互相尊重

節目編劇毛恩雪說「最初想法是以『無名廚師』為基礎，我們花了2到3個月的時間來辯論黑白湯匙結構是否合適。最後，兩隊廚師顯然都互相尊重，黑湯匙廚師很敬佩白湯匙廚師，反之亦然」。

導演金銀芝則表示，觀眾的反應為團隊增添信心： 「尊重透過努力獲得成就才是真正的公平，這個觀點引起觀眾共鳴」。