王穎妤「入局」成皇朝會董事　純官「蒲點」由鄭裕彤創辦｜溫多娜

新世界發展（0017）鄭氏家族系內核心公司，最近時不時就有人事變動。溫多娜八到，據公開資料顯示，最新是王穎妤（Rosaline）在9月1日起入局，成為鄭裕彤（彤叔）所創辦的高級私人會所「皇朝會」董事。



王穎妤在9月起入局，成為鄭裕彤所創辦的高級私人會所「皇朝會」董事。（資料圖片）

唔講唔知，「皇朝會」是由彤叔於1989年12月成立，之後更成為香港其中一個最高級的私人會所，除設有粵菜菜館、法式餐廳及café外，更備有健身室、高爾夫球練習場、桑拿、泳池及兒童遊樂場等康樂設施。就連新世界主席鄭家純（「純官」），亦時不時會出現在該「蒲點」放鬆放鬆。

皇朝會目前二手個人會籍，市價約為45萬元；二手家庭會籍則為55萬元；二手公司會籍則介乎於75萬元至175萬元左右，視乎當中有多少位提名人。不過，翻查皇朝會網站，為了提升會所的品質和設施優化，會所目前分別在7樓和8樓進行裝修工程。其中菜廳又在聘請行政總廚，新人事相信會帶來新作風。

鄭家純指公司事務很多事情，由他來做決定。（資料圖片）

其實鄭氏核心公司近月人事變動頻繁，一點也不意外。純官去年11月以家族第二代掌舵人身份高調受訪時的講話，便有大量「信息」。

他當時一槌定音，指公司事務很多事情由他來做決定，自己仍未定下「接班人」，還在物色之中，直言「接班人」必需才德兼備，當時亦「預告」有不少人事變動，「因為我們公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，事實上需要很多人才負責去管理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以他的去留由股東會來決定。」

而最近一次高層大執位，是鄭氏家族私人投資旗艦周大福企業（「 周企」），宣布成立行政總裁辦公室，由原本一位CEO「分拆」成三位聯席CEO，除了原CEO、鄭裕彤外孫女婿曾安業（Patrick）外，「純官」孻仔鄭志亮（Christopher）及新創建聯席CEO何智恒（Gilbert ）新加入局。