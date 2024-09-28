「最佳CEO」鄭志剛不敵跌浪　網民最愛K11 MUSEA望東山再起｜燈神

近年香港各區商場都給予市民一種「倒模」感覺，燈神好多朋友都話區區商場大同小異，舖頭來來去去都係果幾間大型連鎖零售商，直言「全無新意」。所以燈神零舍欣賞位於尖沙咀海旁、落成僅約5年的K11 MUSEA，整個商場採用「購物藝術館」經營理念，的確係本地少數極花心機的大型商場。



對於四度蟬聯「最佳行政總裁」的鄭志剛退任新世界CEO，燈神對此都感到十分可惜，皆因並非所有大型財團都善於營運商場，更遑論要把商場變成藝術館，一位如此重視藝術風格的CEO，在香港商界的確非常罕見，他的退任可能是香港損失。



鄭志剛創立的K11品牌，其風格在過去一段長時間融入在新世界各個範疇之中，理所當然包括集團旗艦項目VICTORIA DOCKSIDE（前身為藍煙囪碼頭，其後改建為新世界中心），內裡多個重要部份均冠以K11牌頭，包括商場部份K11 MUSEA、寫字樓K11 ATELIER、同埋服務式住宅K11 ARTUS。

中庭Gold Ball最搶鏡 原來作展覽用途

當中最受到市民關注一定就係商場K11 MUSEA，這個前臨維港的大型購物商場，無論係建築結構或設計概念，都係香港過去多年來從未出現的。燈神最有印象就係商場中庭的Opera Theatre，樓底高達33米，有數百盞燈飾組成螺旋形效果。而2樓至3樓設有一個球形空間 Gold Ball，燈神記得商場開幕初期前往參觀時，Gold Ball內部是用作展覽介紹之用，感覺十分新穎。

此外，商場另一個打卡位置必定要數地下入口大廳裝飾品VICTORIA，外貌猶如一個巨型吊燈，同時十分搶眼。

核心區商場Hea做淪死場被嘲笑

若果要對比其他發展商旗下商場，燈神就不便個別評論，但可以說的是，很多商場都是「一般貨色」，燈神明白個別商場位於民生區，有時或未必需要過於花巧，商場配套足夠當區市民使用即可。不過也有部份核心區商場做得十分「Hea」，就算位於港鐵站上蓋、享有得天獨厚優勢，商場依然全無生氣，人流偏低，個別更被外界取笑為「市區死場」。

大型商場成財團賣樓工具 其餘日子冷冷清清

更甚者，部份由大型本地財團持有的市區商場，其作用也令人摸不著頭腦，燈神對某一兩個商場的印象，就是新樓盤開賣時的排隊人龍，現場「人山人海」。不過撇掉賣樓時的盛況，可能一年其餘日子均是冷冷清清。

尖沙咀彌敦道。（香港01/資料圖片）

網民發帖「不離不棄支持」、望東山再起

所以除咗燈神對鄭志剛退任新世界CEO感到可惜外，其實亦有不少網民也有同感，部份更出POST力撐，就好似網上討論區一則帖文以「［新世界］鄭志剛Adrian Cheng不離不棄支持區」起題，帖文內部份網民更對鄭志剛建立K11一系列商場表示感激，更直言K11 MUSEA中庭是全港（商場）最靚，希望鄭志剛東山再起。

鄭志剛。

四度蟬聯「最佳CEO」搶攻各大基建 撞正疫情、加息

睇返鄭志剛掌舵新世界的7年，其實任期內都有不少功勳戰績，更加四度蟬聯「最佳行政總裁」、被委任財富傳承學院主席。任內多次搶攻各大基建如航天城、啟德體育園，集團重點項目尖沙咀K11、長沙灣商業圈三大甲廈。

不過太過進取發展情況下，卻遇上百年一遇的疫情、近年急升的加息周期，最終導致新世界整個商業王國的市值插水、債務大幅攀升，鄭志剛本人亦要下馬。

鄭志剛。（梁鵬威攝）

鄭志剛2.09億購「親生仔」K11、擬全球發展

至於新世界以2.09億向鄭志剛出售一系列K11品牌業務，燈神認為此舉都係「純官」對鄭志剛的一種肯定。在通告內提到，該等目標公司業務轉讓予鄭志剛，從而優化集團的集團成本結構以減少一般營運開支。同時又指，透過鄭志剛將能連接跟世界各地已經建立的良好業務聯繫、人力及資源以建立品牌。又指買家（鄭志剛）將繼續在全球發展「K11」品牌。

燈神認為，鄭志剛買入K11這個「親生仔」品牌，未來將會有所作為，目前香港市場的商場圈充斥「倒模」文化，講得難聽一點，不少商場都係COPY AND PASTE，正正就是欠缺K11這一種擁有另類元素的吸引力。