曾俊華料特朗普有能力避免第三次世界大戰　對華政策「有得傾」

美國總統選舉塵埃落定，前財政司司長曾俊華在其社交媒體專頁發帖剖析特朗普重返白宮，會對未來世界局勢有何影響時，作出兩大分析預測。

曾俊華指，特朗普當選，應該有能力避免第三次世界大戰， 因為他講過上台24小時內，便會結束俄烏戰爭，「究竟佢係咪咁有本事，就不得而知，但係大家相信，佢會盡快出手，推動停戰。之前特朗普陣營話過，佢一旦上場，可能唔會再畀一粒子彈，或者軍費上支付俾烏克蘭。烏軍軍備不足，係咪可以迫使兩國，達成停戰協議，大家可以拭目以待。」

另一個預測涉中港政策。曾俊華認為特朗普始終是個生意人，什麼都講「deal」，凡事有得傾，反而没有民主黨，經常講自由民主這些意識形態包袱。「佢雖然曾經揚言，話會加大對中國嘅關稅，但大家要知道，加關稅，對出口國嘅影響，反而唔及入口國，如果再加關稅，美國國內通脹再加劇，國民要進一步捱貴貨，佢又點面對呢股民怨呢?」

曾俊華又補充，特朗普今次搵J D Vance做其副總統，能幫助吸納不少鐵鏽區選民，以及年輕選民的支持，曾俊華料可強化共和黨的執政年期，「Vance 今年先至 40 歲，如果 Trump 能夠完成 4 年任期，Vance 大有機會，接棒做多兩屆，民主黨要變天，可能要等多 12 年都唔定。」