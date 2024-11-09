美國大選2024的特點：美國未來聚焦內政而非外交？｜安邦智庫

美國2024年的這次大選關係複雜，背景深遠，影響巨大，絕對不是普通人「吃瓜看戲」那般簡單。美國時間11月6日上午，華爾街股市上漲到4%附近，馬斯克（Elon Musk）擁有的特斯拉（Tesla）股票更是漲勢猛烈，還有比特幣，一夜之間，就創造了巨量財富，不知道有多少新的億萬富豪在一夜之間由此誕生。在中國，宏觀經濟刺激方案（增量政策）也早已引弦待發，而且可能有10萬億元到30萬億元到巨大規模，最後這塊巨大的蛋糕，落在哪路大神的手裏，這顯然也是給「有準備的人」準備的。這一切，都與美國的2024年大選有關。

如此巨大的變化，究竟是怎麼發生的？其中有哪些不為人所知的特點？

1、2024年美國總統大選的競選手段出奇的、非常黑暗。特朗普（Donald Trump）是個「大嘴巴」，這眾所周知，但這是一個人的個性，不是性質、體系和組織的問題。賀錦麗（Kamala Harris）和民主黨則是調動資源，運用體系性手段，非常黑暗，全力壓制特朗普。不但前所未有地動用司法手段，不惜用幾十起訴訟案件，以法律之名，強力調查壓制特朗普。還有各種咒罵滿天飛，什麼法西斯、罪犯、暴徒、惡棍、強姦犯、納粹、獨裁者……要知道這些「大詞」，都是冠冕堂皇的出現在世界著名媒體如CNN、MSNBC、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等媒體的頭版頭條，簡直令人瞠目結舌。還有大批被民主黨動員起來的演藝明星和知識分子教授們，他們不惜賭上自己的粉絲群體，如Taylor Swift、Tom Hanks等人。總之，民主黨這次是無所不用其極，但最後還是輸了。所以，特朗普這次的勝利，真正是美國民意的勝利，因為特朗普在主流媒體幾乎被完全壓制，根本發不出聲音，他只能偶然在X（原Twitter）上發聲。

2024年11月6日，美國華盛頓特區霍華德大學，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）發表講話，承認自己在2024年美國總統大選中敗選。（Reuters）

2、特朗普贏得了1.53億美國社會民眾的普遍支持。特朗普最後是51%以上的選舉人票贏得了最終勝利。實際特朗普的得票是7100多萬票，如果以51%的代表性比例計算，那麼全美人口中就有1.53億美國人是支持特朗普的。說特朗普是民意總統，真的就是如此。表面上，華爾街在政治正確的壓力下，避免站隊，但實際特朗普當選的消息傳出，立即就上演了一大波「慶祝行情」。

3、「白人福音派」之類的廢話已經破產。中國很多人以訛傳訛的認為，所謂「白人福音派」是一種陰暗勢力，這是一種典型的源自美國摘抄過來的陰謀論。持有這種觀點的人，實際對美國的教派發展歷史（宗教史）一無所知，美國的加爾文宗教文化實際非常寬容，超驗主義的盛行導致瞭如星雲散布的眾多教派，他們都是小眾群體，根本沒有那麼大的社會影響力。2024年特朗普的勝利，反映的就是美國基本民意，沒有其他的東西。

2024年11月7日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮玫瑰園就總統選舉結果發表演說。（Reuters）

4、這次大選的真正失敗者，是華盛頓的建制派以及知識分子「婆羅門」。民主黨群體當今代表的是美國上流社會，戰後他們的地位已然穩固，發展成為官僚集團。其中的知識分子群體與之聯繫密切，成為知識分子貴族，他們總是帶領一批學生搖旗吶喊，與政治的利益關係非常明顯，所以戲稱其「婆羅門」。如哥倫比亞大學的學生抗議以色列，教授群體就衝在前面。他們作威作福的時間已久，不幹正事，也幹不成正事，只能一味喊口號，如氣候、LGBT、墮胎、大麻自由、反膚色歧視等等，政治追求和理性水平跟一個大學生的水平差不多。在這中間，關鍵是利益紐帶，如克魯曼（Paul Krugman）這樣享有崇高地位的諾貝爾獎經濟學家也賣身投靠，幾次專門在紐約時報的專欄寫稿，支持民主黨，反對特朗普。至於類似氣候變化追求導致的沉重成本負擔，對通脹水平的影響，勞工階層的利益，幾乎被完全忽視，因為他們早已經習慣於上帝視角，指點眾生。

5、歐洲在戰慄和顫抖。美國國務院在大選的最後時刻組織歐洲的外交官集體觀看大選進程。看到民主黨大勢已去，一位歐洲的外交官女士幾乎哭泣的說，「太可怕了！」另一位來自歐洲的外交官沮喪的說，「今後只好在特朗普的統治下睡覺了，但我睡不着！」特朗普對歐洲以及烏克蘭的態度眾所周知，這裏不說了，特朗普要求歐洲國家拿出更多的錢來負起歐洲管理的責任，這有什麼不對嗎？美國在德國駐軍保護德國，這讓德國政府的債務只佔GDP的73.2%，經濟上佔了大便宜，美國政府的債務則佔到GDP的130%，美國政府是在靠借錢來保護歐洲，這對美國的不公平是顯而易見的。烏克蘭戰爭也同樣如此，歐洲人除了大喊口號「保護烏克蘭」之外，直到現在還在與俄羅斯做生意，讓俄羅斯有錢去打仗，美國則真金白銀地掏出了大把的金錢和武器來支持烏克蘭。形成對照的是，歐洲知識分子從來都是在咒罵美國，澤連斯基咒罵特朗普也不是一年、兩年了，甚至荷蘭前首相呂特都看不下去了，他說歐洲不能總是咒罵美國和特朗普，今後還要留點顏面與他們打交道。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席聯合記者會。（Reuters）

6、美國今後一段時間會聚焦內政，而不是外交。很多人擔心特朗普上台會與中國展開貿易大戰，實際這不是特朗普執政的主軸，特朗普要打的貿易戰也不是中國一家，什麼日本、歐洲、墨西哥等國，都是特朗普更加重要的貿易戰目標。特朗普執政的初期重點只能是內政，而不是外交，這在他的「20條」執政綱領中也清晰可見，其中大部分都是美國內政的。特朗普在華盛頓特區有高達92%的反對率，這意味着他的執政道路不會是坦途，憋足了勁要搗亂的人有的是。所以，特朗普針對中國的貿易戰這是一種威脅，但這種威脅被誇大認識了。

7、特朗普遠比民主黨更為實際，更為現實。特朗普與世界的溝通水平，遠遠高於拜登政府，他與世界大多數主要國家領導人都見過面，甚至與朝鮮領導人都見過面。他與世界的溝通較為成功，溝通水平上要數倍於拜登總統。一個能說上話的總統好打交道，還是一個根本不理你的總統好打交道？這是一望可知的問題！

最終分析結論：

2024年美國大選影響巨大，具有若干特點，部分如下：2024年美國總統大選的競選手段出奇的、非常黑暗；特朗普贏得了1.53億美國社會民眾的普遍支持； 「白人福音派」之類的廢話已經破產；這次大選的真正失敗者，是華盛頓的建制派以及知識分子「婆羅門」；歐洲在戰慄和顫抖；美國今後一段時間會聚焦內政，而不是外交；特朗普遠比民主黨更為實際，更為現實。

本文原載於2024年11月7日安邦智庫的每日經濟欄目

