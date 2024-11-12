阿里巴巴：589個品牌雙11成交額破億元　按年增46.5%刷新紀錄

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團，總結雙11促銷戰況指，收穫商品交易額GMV強勁增長，購買用戶規模創新高。589個品牌成交額破億元人民幣，同刷新歷史紀錄，相當於按年增長46.5%。



當中，阿里今年著重升級的88VIP會員，截至11月11日淩晨0時，下單購買人數按年增長超過50%。



45個品牌成交額突破10億元人民幣

阿里續公佈指出，今屆雙11中，88VIP會員消費帶動品牌及商家生意增長，相較於去年402個品牌成交額破億的戰績，今年的589個品牌，刷新了紀錄。而蘋果、海爾、美的、小米、耐克、五糧液等45個品牌成交額突破10億元人民幣。

此外，截至11月11日淩晨0時，依照品類總結，淘天傳統核心品類中，66個服飾品牌及79個美妝品牌成交額破億元、34個3C數碼品牌成交額破億元。政府補貼與平台優惠成功帶動家電家居銷售，139個家電家居品牌成交額破億元。

阿里表示，今年雙11有589個品牌成交額破億元人民幣，同刷新歷史紀錄。（資料圖片）

千禧和Z世代消費者 助新興品類增長

千禧和Z世代消費者生活方式變化，促進新興品類的大幅增長。截止11月11日下午4時，4個玩具潮玩品牌成交額破億元。截至11月11日淩晨0時，34個運動和戶外品牌成交額破億元。

阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示，今年雙11消費者規模創歷史新高，表明持續優化體驗，及引領行業提升商家經營環境的舉措見效，樂見平台上最具消費力的88VIP在這次雙11成為品牌銷售增長動力所在，也對年輕一代消費者的消費熱情感到鼓舞。

AI驅動電商工具 10月起累計服務400萬商家

就AI運用與商家助力層面，阿里指出，淘寶、天貓為商家推出的AI驅動的電商工具，自10月起累計服務400萬商家，協助生成逾億個營銷圖片、視頻及文字素材，相關工具協助逾80萬商家進行超過200萬次的流量分析。而被視為重要營銷工具的「全站推廣」，目前支持近29萬商家、逾160萬商品實現銷售增長。