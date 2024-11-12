摩根許長泰：中國資產不能「0配置」　料中港股市長期年回報7.8%

摩根資產管理發佈未來長達10至15年的資本市場預測，依照其預計，以美元計價情形下，中港股票的年化預期回報率約7.8%。集團亞太首席市場策略師許長泰直言，對中國資產絕不能「0配置」，儘管滬深300、恒指等重要股份指標，數年橫行，但總能找到5至7年以上的投資主題，例如是2010年時崛起的電商與社交媒體公司，或是現在風行的電動車。



而受惠於特朗普入主白宮，比特幣今日大漲上試90000美元大關。許長泰就明言，其缺乏基本面，波動性會高到令人難以置信，依其個人看法，可以零星配置（ a satellite allocation），但需審慎控制成本，「如果可以接受短時間內，損失五成以上的風險，那就去吧，但不要回來找我哭泣（Don't come crying to me）」。



料日股未來10至15年年回報率6.4% 台灣韓國公司可期

根據摩根資管60/40美元股債投資組合，其預測期內的年回報率為6.4%，比去年輕微下跌，但仍高於長期平均水平。且保守預計，AI將有力助推生產力增長，成熟市場每年經濟增長可有20個基點由AI所帶動。因此，料美國大型公司、台灣及韓國公司可受惠。

摩根資產管理環球多資產策略師盛楠就表示，亞太區内，留意到公開和私募市場均提供獨有的投資機會，尤其是日本股票，其表现和股東回報的不斷提升，預計日本股票的強勁走勢將持續，並繼續看好其前景。以美元計價，其預計日股年回報率為9%；環球股市的預期回報率為7.1%，當中非美國股市的週期性機會更具吸引力，且可受惠於貨幣升值。

房地產方面，該行就預計，美國核心房地產的預期回報率由去年的7.5%上升至8.1%；亞太地區，核心房地產的回報率由8.7%輕微下跌至8.1%。

摩根資產管理預計，以美元計價情形下，未來10至15年中國股票的年化預期回報率約7.8%。（黃寶瑩攝）

若地緣政治惡化將損全亞洲 非針對中國

談及中國資產的配置問題，許長泰分析指，預計中國長期GDP增長將約為3.6%，主要原因在於，中國人口結構發生的重大變化，他坦言，這種極具挑戰性的變化令人驚訝，且在近代歷史中，未在任何中等收入的經濟體見過類似情形。但轉機在於，中國仍有可能通過技術以及服務的突破，提振生產力。

面對當下的財政政策與美國大選影響，摩根資管今次未有集中討論。不過該行認為，中國的經濟體量在亞洲區內不可忽視，如若地緣政治惡化，危害的會是整個亞洲區的經濟發展，單獨避開中國於事無補。

許長泰認為，中國公司仍可在相當一部分領域錄得回報，絕不應該0配置。（黃寶瑩攝）

強調主動管理尋求長期投資賽道 中國資產居有利地位

許長泰表示，非常理解部分歐美資金仍在猶豫的原因，但從更客觀的角度而言，其認為中國公司處在相當有利的地位中，相信中國公司仍可在相當一部分領域錄得回報，絕不應該0配置。

其分析指出，對於中國市場的投資。摩根資管強調，其並非投資中國本身的GDP數字，而是投資具備盈利能力的公司，這恰是主動管理（active management）的重要性，儘管包括滬深300、恒生指數等任何重要的中港股份指標，數年均在較大的區間範圍內橫行，不似美股存在顯著的向上，但總能找到5至7年以上的投資主題。

許長泰舉例稱，它可以是2000年時的電信通訊業，可能是2010年時的電商與社交媒體公司，未來十年，則可能是電動車等新興行業。而細數過去數年，中國銀行、能源、電信通訊、高息股份表現均佳；而港股大市之所以低迷，在於其成分股佔比中，科技與消費類股份佔比龐大，因此這是一個對於行業的選擇問題，而非對於股市的整體的觀點。

許長泰認為，比特幣波動性會高到令人難以置信，需要審慎嚴控投資成本。（資料圖片）

嚴控比特幣等虛擬資產本金 高波動性難以置信

而論及加密貨幣，許長泰表示，投資任何一隻股票和公司，均仰仗其基本面，但比特幣等虛擬資產缺乏基本面的驅動，也並不能完全依靠供求關係，與主要資產類別的關聯度同樣是隨機的，難以尋找正負相關等規律，因此波動性會高到令人難以置信（the volatility is incredibly ），因此依照其個人看法，可以選擇零星配置（ a satellite allocation）。

其也坦言，特朗普確乎為加密貨幣的狂熱愛好者，比特幣應聲大漲屬意料之中，但後續需思考的是，會否也配合的監管措施，投資者權益應當如何保障。許長泰直言，會提醒想要入局的朋友，「如果可以接受短時間內損失五成以上的風險，那就去吧，以及不要回來找我哭泣（Don't come crying to me）」。