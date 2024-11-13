美股｜道指收市跌382點　Tesla瀉6.1%　中概股指數挫4.45%

市場觀望美國本周即將出爐的通脹數據，加上美股連漲多日後出現回吐，美股周二（11月12日）回落，道指曾收市跌382點。其中，被稱為「特朗普概念股」、自11月5日以來已漲近40%的Tesla，至收市跌6.10%，每股收報328.64美元。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

恒指夜期低水216點

反映中概股的金龍指數收跌4.45%。其中，阿里巴巴跌3.81%、小鵬汽車挫10.65%。恒指夜市期指收報19,631點，跌263點，較恒指收市19,846點，低水216點，成交25,936張。

道指收市報43,910.98點，跌382.15點或0.86%；納指報19,281.40點，跌17.36點或0.09%；標普500指數收市報5,983.99點，跌17.36點或0.29%。

圖為2020年1月7日，Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在上海出席國產 Model Y 計劃的啟動儀式。（Reuters）

特朗普社媒跌近9% 加密貨幣股受壓

加密貨幣股隨比特幣（Bitcoin）一度從高位下滑，令相關股票價格回落。Coinbase跌1.58%、Riot Platforms挫3.47%。 另外，特朗普旗下社媒DJT亦跌8.80%。

醫療保健和金融股下跌，令道指受壓。其中聯合健康（UnitedHealth）跌1.64%、高盛（Goldman Sachs ）挫1.62%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機，被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia漲2.1% 微軟Amazon同升逾1%

生技公司Novavax因新冠疫苗銷量低於預期，下調了年度收入預期，股價下跌6.10%。

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天下挫後，周二回升2.10%。微軟（Microsoft）升1.20%、Amazon漲1.02%，Google母公司Alphabet亦升0.70%。